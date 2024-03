La UEx suprime cinco másteres por falta de alumnado y estudia reconvertir grados

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto sobre la mesa el cierre, por ahora, de cinco másteres y está valorando de cara al futuro las opciones de reconvertir también titulaciones de grado. Las razones, la baja demanda de los estudiantes. «Tenemos con la Junta el compromiso de optimizar la oferta académica con el fin de mejorar la ejecución de los recursos y cómo hacemos uso de la financiación que recibimos. Hemos hecho un estudio exhaustivo y ninguno de esos cinco másteres llega a un promedio de 10 estudiantes anuales en los últimos ocho cursos. Eso, así como las tesis leídas, están muy por debajo de la demanda o del éxito que consideramos que un máster debe tener para que sea viable», argumenta el rector de la UEx, Pedro Fernández.

De momento, para el próximo curso la oferta cambiará solo en el caso de los másteres si el Consejo de Gobierno de la UEx, que se celebra este miércoles, da el visto bueno a la supresión de estas cinco titulaciones: el máster en ‘Simulación en Ciencias e Ingeniería’ que imparte la Escuela de ITI, el de ‘Creación de Empresas e Innovación’ de la Facultad de Ciencias Económicas, el de ‘Dirección TIC’ de la Escuela Politécnica, el de ‘Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada’ del CCMI y el máster en ‘Investigaciones Históricas’ de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya supresión está generando controversia tras el rechazo de alumnos y docentes del grado de Historia.

Y no serán los últimos cambios. «Estamos estudiando la situación de otros másteres y si procede su cierre lo propondremos, pero se hará de forma gradual», apunta el rector. Al tiempo, la UEx también está analizando la realidad de los estudios de grado. «Los vamos a estudiar e igualmente en los que veamos que el gasto que hay no justifica su mantenimiento, siempre manteniendo la plantilla actual, se planteará pasarlo a máster, a un título propio o, si procede, hacerlo un doble grado con algún otro que tenga más éxito, siempre pensando en la optimización de los recursos», señala Fernández. ¿Corren peligro los títulos de Humanidades que habitualmente tienen menos alumnos? En Humanidades y en cualquier otro campo haremos lo imposible porque no se suprima ningún grado y veremos las opciones que tenemos para justificar la inversión», destaca.

«Un campus privado es competencia y nos preocupa» La creación de la primera universidad privada de Extremadura, cuyo proyecto fue presentado públicamente por su promotor en Badajoz hace unos días, preocupa a la Universidad de Extremadura. «No nos asusta, pero claro que preocupa», valora el rector de la UEx, Pedro Fernández. A su juicio, cualquier universidad que se implante en la región supondría «una competencia directa» para el campus extremeño aunque no compartieran titulaciones (en este caso se repiten 3 de los 10 grados que ofertará). «Nosotros como universidad pública tenemos que hacer una buena oferta y estamos haciendo también un gran esfuerzo en la docencia híbrida con el fin de atraer a alumnos de fuera de la región».

