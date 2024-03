Gallardo ‘supervisa’ su puesta de largo arropado por Osuna

«Mañana va a ser un día muy importante». Miguel Ángel Gallardo fue elegido hace justo ahora veinte días como nuevo secretario general del PSOE en Extremadura, pero aún se juega mucho. Sabe que el congreso regional en el que será ratificado y que comenzará este sábado es clave para trasladar esa imagen de unión en el partido que tanto defiende. Ha negado por activa y por pasiva que estas primarias, con tres candidatos que al final se quedaron en dos (él y Lara Garlito, pues José María Vergeles no logró los avales necesarios) hayan supuesto una brecha entre los socialistas. Y ayer lo volvió a reiterar: «El PSOE empieza a tener dentro de su ADN algo fundamental: la participación y la competición y eso no significa que haya división; eso solo está en aquellas cabezas que no quieren que le salgan bien las cosas al PSOE. No hay ningún tipo de división», manifestó este viernes durante la visita que realizó a las instalaciones de la Institución Ferial de Mérida (IFEME), donde se celebrará la cita.

Supervisó al detalle su puesta de largo y acudió, una vez más, arropado por uno de sus grandes apoyos: el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. A su lado también estuvo la secretaria general del PSOE en Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo. Mañana sábado estará acompañado también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el exsecretario general del PSOE regional y expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recientemente intervenido de un tumor en el estómago. «Que esté Vara es la mejor noticia que puedo tener como secretario general entrante. Es un orgullo que podamos estar todos», agregó. Ambos (Sánchez y Vara) se encargarán de inaugurar el congreso junto a Gallardo a las 10.30 horas. La cita la cerrarán la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

«Que esté Vara es la mejor noticia que podía recibir como secretario general entrante, es un orgullo que estemos todos»

Del equipo que le acompañará Gallardo adelantó poco. Solo que su ejecutiva estará compuesta por 29 miembros y que entre ellos dará cargos de responsabilidad a los más jóvenes. En una entrevista a este diario tras ser elegido ya apuntó a su intención de integrar en su equipo a miembros de Juventudes Socialistas: «El objetivo es ser fiel reflejo de la sociedad extremeña», avanzó. Tampoco aclaró si en la ejecutiva estará Lara Garlito, que recibió el apoyo del 42,8% de los votos, frente al 56,2% de los militantes que le eligió a él.

Un tiempo nuevo para el partido

Señaló que a partir de este sábado el PSOE abrirá un tiempo nuevo, pero sin olvidar el pasado: «Todo lo que ha significado la dignidad y la oportunidad en Extremadura han venido del PSOE, de los gobiernos de Vara y de Ibarra; pretendemos ser herederos de lo que supuso la transformación de Extremadura», agregó Gallardo. Y su proyecto, dice, vendrá de la mano de los ciudadanos: «Serán los extremeños los que nos ayuden a construir un proyecto de alternativa que se base en la Extremadura del sí a la oportunidad, del sí a la autoestima y al ser parte de las soluciones para este país», puntualizó.

La cita, en la que además de ratificar a Gallardo como nuevo líder se renovarán el comité ejecutivo regional, los representantes de Extremadura en el comité federal del partido y la comisión de ética, congregará hoy a 395 delegados socialistas y a más de 1.200 personas entre militantes, asociaciones y sindicatos.

