USAE demanda a la Junta de Extremadura por excluirle de la Mesa General

En las elecciones de diciembre de 2022 la Federación Sindical USAE (integrada por los sindicatos Sgtex, SAE y PIDE) obtuvo el 16,88% de representación en la Junta de Extremadura, pero siguen sin formar parte de la Mesa General de Negociación de la administración regional, integrada por CSIF, CCOO y UGT.

El pasado mes de junio, el anterior Ejecutivo reconoció a la formación sindical doce liberaciones en base a sus resultados electorales (liberaciones de las que también disfrutan los tres sindicatos de la mesa actual y que están remuneradas con una media de 3.000 euros brutos mensuales), pero el actual gobierno sigue sin admitirlos como miembros de pleno derecho en este órgano de discusión en el que se negocian, entre otras cuestiones, las condiciones de trabajo del personal funcionario, estatutario y laboral.

Ante esta negativa, el sindicato ha dado un paso más para lograr una solución al conflicto abierto y ayer mismo interpuso una demanda judicial contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública por vulneración de los derechos fundamental y ha pedido medidas cautelares, esto es, que no se vuelve a reunir ese órgano. Porque aseguran que cumplen con todos los requisitos legales para formar parte de la Mesa General, que se constituyó en noviembre y se ha reunido en tres ocasiones desde que tomó posesión el nuevo Ejecutivo.

Señalan que tienen tres documentos clave que así lo acreditan, entre ellos, un informe jurídico de la actual letrada mayor de la Junta, Pilar Calleja, donde señala que USAE «pertenece sin duda» a este órgano del que la propia Junta les excluye a pesar incluso de estar reconocidos doce liberaciones. A este se añade un documento del anterior director general de Función Pública en el que señala que efectivamente este sindicato es miembro de pleno derecho y le reconoce los liberados sindicales (tres por cada uno de los de los ámbitos de negociación de la administración: personal funcionario, laboral, estatutario y personal docente). Y además, cuentan con un certificado del Ministerio de Trabajo y Economía Social que refrenda la vinculación entre los tres sindicatos que conforman USAE con los resultados electorales por delegados y que insta a la administración a emitir un documento con los porcentajes de representatividad de cada sindicato.

Los representantes de USAE explican que el actual director general de Función Pública les ha llegado reconocer telefónicamente su pertenencia a la Mesa General pero solo unos días después se la negaba. El argumento principal, explican es que existe un fallo judicial de 2023 que no daba la razón a la federación sindical cuando reclamó el reparto de la bolsa de horas sindicales entre los miembros de la Mesa General. «El juez sentenció no que no nos perteneciera dicha bolsa de horas, sino que no era el momento de solicitarla y lo que se sustanciaba en esa demanda era si nos pertenecía la bolsa de horas, no nuestra pertenencia a la Mesa», señalan desde USAE.

Desde la Junta señalan a este diario que «va a regularizar la situación de los delegados de USAE reconocida por el anterior gobierno». Indican que el sindicato no ha aportado el certificado de representantividad «totalmente necesario para formar parte de la Mesa General» y por ello no forman parte de la misma. Señala que el informe de la letrada mayor indica que solo puede entrar en ese órgano «si acredita su representatividad por la Oficina Pública de Registro».