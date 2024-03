«Hay que derivar a los pacientes a Alergología para que podamos curarles con la vacuna»

PREGUNTA: Extremadura será este año la región con más concentración polínica, ¿es habitual?

RESPUESTA: Sí. Aquí normalmente marcamos los máximos de recuento de pólenes de gramíneas de España, tanto en las primaveras que son más intensas como las que son menos. Lo normal es tener primaveras moderadas o intensas, por las condiciones propias de Extremadura.

P: Ante estas previsiones, ¿cuáles son las recomendaciones para los alérgicos?

R: La primera sería que los pacientes con sospecha de alergia sean estudiados por especialistas en Alergología. Y esto es importante porque en el paciente alérgico, sobre todo en el paciente que tiene alergia a pólenes con rinoconjuntivitis y que tiene a veces asma, es muy importante identificar exactamente a qué tiene alergia porque no solo hay que centrarse en el tratamiento de los síntomas (picor de nariz, de ojos, moqueo, estornudo, tos, falta de aire,...) sino que nosotros tenemos una herramienta de tratamiento, que son las vacunas de alergia, la inmunoterapia, con la que somos capaces de revertir la enfermedad, de curarla.

P:¿Cómo son esas vacunas?

R: Son tratamientos específicos, personalizados. Es medicina de precisión y para ello tenemos que saber exactamente a qué tiene el paciente alergia; no podemos poner vacunas para alergias en un contexto abstracto. Nosotros vacunamos al paciente en función de la alergia que tiene, por lo tanto es importantísimo que les diagnostiquemos. No podemos decir alergia a pólenes, no hay vacunas para pólenes, sino que hay vacunas para un perfil exacto de pacientes. Y esos pacientes, si no son estudiados por alergólogos, no se pueden beneficiar de esos tratamientos que, como digo, no solo van a controlar la enfermedad, sino que la va a revertir. No es tratar los síntomas sino ser capaces de que la próxima primavera no los tenga.

P: ¿Cualquier persona con síntomas tiene que ser estudiada?

R: Sí, todo paciente que tenga síntomas recurrentes de alergia o un asma más o menos intermitente y, por su puesto, si es un asma persistente, debe ser estudiado por el servicio de Alergología. Y debe ser así porque Atención Primaria no puede prescribir inmunoterapia. Si no hacemos eso, el tratamiento más innovador lo perdemos.

P: ¿Cómo hay que actuar con la población infantil alérgica?

R: Igual. Los niños son otro núcleo de población muy importante, con ellos la enfermedad se puede revertir de una manera más eficiente que cuando un paciente lleva con asma 30 años. En los niños los resultados de inmunoterapia son aún más espectaculares. Soy consciente de que no son derivados todos los pacientes que deberían, pero a veces se produce porque hay un cierto colapso en las derivaciones. Aún así, deben ser derivados, niños y adultos. No te diría que se haga en la primera primavera que tengan síntomas, pero sí un paciente que lleva tres o cuatro primaveras con síntomas persistentes, tratamiento antihistamínico, corticoides diarios,... porque eso no le va a cambiar, la próxima primavera va a estar igual.

P: ¿Cómo funcionan estas vacunas?

R: La inmunoterapia lo que produce, en base a administraciones bien por vía subcutánea o por vía sublingual, es una desensibilización del paciente; es decir, que cuando se vuelva a exponer a la concentración de pólenes que le desarrollen síntomas, no lo haga. Digamos que el umbral al cual desencadena síntomas se aumenta; de tal manera que, como la concentración polínica normalmente va a estar por debajo del umbral que se consigue con la vacuna, el paciente no tiene síntomas o tiene muchos menos. Se consiguen reducir entre un 50 y un 70% los síntomas, reversión del asma,... No todos responden igual de bien, pero, en términos generales, la inmunoterapia sí es la llave para curar a estos pacientes.

P: ¿Cualquier persona se puede vacunar?

R: No se trata de vacunar a todos los pacientes alérgicos porque obviamente las vacunas tienen su coste y tiene que ser un tratamiento costoeficiente. Hay que vacunar a aquellas personas que tienen síntomas persistentes, de modo incontrolado o aquellos que están desarrollando asma.

P: ¿Cuántas veces se pone la vacuna?

R: Hay diferentes estrategias, pero por centrarnos en lo más frecuente, lo habitual es que por vía subcutánea el paciente reciba una dosis cada mes durante un tiempo estimado, que puede ir entre los tres y los cinco años. Y por vía sublingual igual, se suelen dar tratamientos con pautas de cinco o seis meses y también entre tres y cinco años. Esto en el caso de pólenes.

P: ¿Le cambia la vida la vacuna a los alérgicos?

R: Totalmente. Las medidas de prevención son medidas clásicas desde el punto de vista alergológico, como las mascarillas, las gafas de sol o la recomendación de que no se salga los días de máxima concentración polínica; cosa difícil de prever porque cuando vemos los contadores de pólenes lo que vemos es qué concentración de polen ha habido días atrás, es retrospectivo, pero no puedo predecir qué concentración de polen va a haber mañana. En el concepto de vida actual, decirle a un paciente alérgico al polen «oiga estése usted encerrado en su casa», justo cuando a la gente después del invierno le apetece salir, merma la calidad de vida social. Realmente sí que en esto las vacunas aportan calidad de vida.

P: ¿Cómo se comportan las alergias?

R: La enfermedad alérgica tiene un importante condicionamiento familiar, genético. No es una herencia directa, pero digamos que los pacientes nacen, desde el punto de vista genético, con una predisposición a hacerse alérgicos. Y van a ser alérgicos en función a la exposición a la que están. Nuestros pacientes en Extremadura, la mayoría son alérgicos a gramíneas y olivo porque los pólenes más frecuentes son esos; si los pólenes fueran otros , serían alérgicos a otros pólenes. Es decir, nacen con la predisposición genética y se van haciendo alérgicos a aquello a lo que se exponen de forma recurrente. De hecho, hay un cierto patrón de alergia: los pacientes se van haciendo alérgicos normalmente a gramíneas, luego olivo, y luego puede ser el ciprés, el plátano de sombra,...