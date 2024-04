La UCO investiga las 800.000 mascarillas que la Junta encontró en Almendralejo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este martes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el origen de las 800.000 mascarillas que aparecieron en los sótanos del Palacio del Vino de Almendralejo. Según ha dicho, el Ejecutivo autonómico no tiene ninguna comunicación oficial que indique que la documentación sobre las mismas está en regla y de hecho, insiste en que la "investigación" del caso continúa. "La Guardia Civil ha mandado la información a la UCO y ellos siguen investigando", ha reiterado Guardiola en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La presidenta ha insistido en que su responsabilidad como gobierno era poner el caso en conocimiento de la Guardia Civil, ya que no se sabe cómo las 800.000 mascarillas llegaron hasta el sótano del Palacio del Vino ni cómo han sido financiadas. "Ojalá esto no tenga nada que ver con una trama de corrupción que ahora está relacionada con el PSOE, porque sería la única forma de que el nombre de Extremadura no se vea manchado", ha repetido en referencia al caso Koldo.

Como se recordará, el 11 de marzo el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, notificó a la Guardia Civil el descubrimiento de 800.000 mascarillas precintadas junto a otros equipos de protección en un almacén del Palacio del Vino de Almendralejo, lugar que se utilizó durante la pandemia como centro de vacunación. Todo este material se encontraba embalado y con carteles pegados con el texto 'No usar'.

Desde 2020

Al parecer, este contenido se hallaba en Almendralejo desde 2020 cuando el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) lo distribuyó. El material se encontró en 40 palés sin desprecintar y, posiblemente, caducados. La Junta entregó todas las cajas tal y como se hallaron a la Guardia Civil para que lo desembalara y actuara en consecuencia.

Según explicó el propio Vilés ante la comandancia de la Guardia Civil en Mérida, no se interpuso ningún tipo de denuncia, sino que simplemente se informó de la aparición de este material y se entregó documentación. "Tras hacerse pública la investigación abierta por la adquisición de mascarillas por parte de distintas administraciones públicas a determinadas empresas, el SES, con la finalidad de colaborar con la Guardia Civil, quiere aportar cierta información por si pudiera ser de utilidad en esta investigación", subrayó al ser preguntado por la relación de este material con el caso Koldo.

Por su parte, José María Vergeles, exconsejero de Sanidad en la anterior legislatura y actual diputado socialista en la Asamblea, aplaudió la medida adoptada por el equipo de la presidenta de la Junta: "Ha hecho bien al poner en conocimiento de la Guardia Civil el hallazgo de 800.000 mascarillas precintadas en Almendralejo. Nada hay que ocultar", aseguró en declaraciones a este diario.

Tras conocer la existencia de las mascarillas, la Guardia Civil confirmó que estaba realizando un análisis tanto del material como de la documentación que aportó la Junta. Y una vez concluido este primer paso, si se descubrieran indicios de delito penal, sí se procedería a abrir una investigación.