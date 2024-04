Hijo de Francisca Cadenas: «Cada día me pregunto cómo sigue sin resolverse la desaparición de mi madre»

El próximo 9 de mayo se cumplirán siete años de aquella noche en la que Francisca Cadenas salió a la puerta de su casa, en Hornachos, a acompañar a una amiga al coche y nunca más volvió a entrar en su domicilio. Son más de 2.500 días sin noticias de esta mujer que entonces tenía 59 años y este 2024 cumpliría los 66. Demasiados cumpleaños sin respuestas. Demasiado dolor entre sus familiares. «Es durísimo y a medida que pasa el tiempo más», confiesa el pequeño de sus hijos, José Antonio Meneses. «Cada día nos seguimos preguntando cómo sigue sin resolverse el caso de mi madre. Es alarmante. Aquí no se han empleado todos los medios y recursos suficientes desde el primer minuto, como sí se emplean en otros casos mediáticos que han tenido desenlace».

La falta de respuestas durante casi siete años ahoga a esta familia. «Lo peor de todo es no tener a mi madre, perder a un familiar es lo más duro que te puede pasar en la vida, pero lo más complicado de gestionar es todo lo que rodea a una desaparición. Los investigadores nos dicen que tienen varias líneas abiertas, pero por protección no nos dicen nada, solo que siguen investigando y que tengamos paciencia y confianza, pero así llevamos ya siete año y eso es tener mucha fe, es algo totalmente abstracto. Yo ya he perdido la esperanza y estoy en una situación de apatía», reconoce. Aún así, sigue soñando con su madre. «Te despiertas y cada día piensas que esto no te puede estar pasando».

