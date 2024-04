Año muy húmedo en Extremadura: ha llovido más del triple de lo habitual

Las lluvias provocadas por la borrasca Nelson de final de marzo aguaron la Semana Santa, pero al menos han tenido un efecto positivo: los embalses de la región se encuentran ahora mismo al 66,85% de su capacidad; lo que ha supuesto una crecida de casi el 8% en una semana. El agua embalsada es 14 puntos superior a la del año pasado por estas fechas y está cuatro puntos por encima de la media de la última década. Los que se encuentran en mejor situación son los de la cuenca del Tajo, que está al 76,6%; el Guadiana, por su parte, está al 48,7%, según los datos facilitados esta misma semana por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero no solo ha sido la Semana Santa, sino que todo el mes de marzo ha sido uno de los más lluviosos de los últimos 30 años. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha llovido casi cinco veces más de lo que viene siendo habitual en este mes del año. En concreto han caído 146,6 mm, un 372,1% de su valor de referencia, que se encuentra en 39,4 mm; lo que permite caracterizar a marzo como «muy húmedo».

Lo característico es que las precipitaciones no han sido continuadas en el tiempo, sino que se han concentrado en dos periodos de pocos días: entre el 7 y el 10 de marzo y entre el 26 y el 31. «La lluvia ha estado bastante concentrada», subraya el delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, que recuerda que marzo es uno de los meses menos estables: «Es el mes más complicado para caracterizarlo de categoría; los hay secos, muy secos y otros, como este, muy lluviosos».

Realmente marzo lo que ha seguido es la senda de este año, que también está siendo muy húmedo. Desde enero en la región ha llovido más del triple de lo que suele ser habitual en el primer trimestre del año. En estos tres meses se han acumulado 347,6 mm, un 229,7% más de la media en estas fechas, que se sitúa en 151,3 mm. Lo mismo si se analiza el año hidrológico, que se contabiliza desde octubre. Desde ese mes se han contabilizado 619 mm, más del doble de lo normal (un 161,5% más exactamente), pues el valor de referencia para este periodo está en 383,2 mm.

No obstante, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología advierte que no hay que bajar la guardia. «Que estemos teniendo un año muy húmedo significa estrictamente que si lo comparamos con los meses de marzo de los últimos 30 años este está entre los cinco más húmedos; claro que estamos mejor que el año pasado, pero la situación no está como para despreocuparse porque no recogemos reservas para tres años», apunta Marcelino Núñez.

De momento, con las precipitaciones acumuladas sí que se tiene asegurada al menos la campaña de riego para el próximo año (y todavía queda el próximo otoño, época en la que suele llover), pero, aún así, las reservas siguen siendo insuficientes porque «si miramos el déficit hídrico del suelo y de los acuíferos, sigue siendo negativo», puntualiza. Y pone un ejemplo: «Si consideramos la cuenca del pantano de la Serena como un gran pluviómetro, está al 40%; mientras que en otros años abundantes de lluvia el pantano incluso rebosaba». Por eso advierte: «Hay que concienciar de que el agua es un bien preciado».

Temperaturas cálidas

Sin embargo, mientras marzo ha sido inusual en cuanto a lluvias, ha sido normal en temperaturas. El promedio de este mes en la región ha sido de 12,2 grados, en la media para estas fechas. Entre el 11 y el 24 de marzo amplias zonas se situaron por encima de los valores promedios de referencia, mientras que en el resto del mes las temperaturas máximas fueron inferiores a los valores de referencia. De esta forma, el balance global de las temperaturas máximas durante el mes de marzo ha tenido un carácter frío, situándose su media para toda Extremadura en 17,1 grados, 0,9 grados inferior al valor de referencia del mes.

Las temperaturas mínimas, por contra, han tenido un carácter muy cálido. La media ha sido de 7,3 grados, 0,8 grados por encima del valor de referencia del mes marzo, que está en 6,5 grados. Cabe destacar las registradas los días 22 y 23 de marzo en algunas localidades, como los 17,9 °C de Cañaveral o los 17,6 °C de Jaraicejo y Zorita en la provincia de Cáceres así como los 16,9 °C de Villanueva del Fresno, 16,4 °C de Mérida o los 16 °C de Don Benito y Llerena en la de Badajoz.

