Noticia de apoyo columna titular cuatro líneas

Febrero de 2024 será un mes para recordar. El agro convulsionó, se echó a la calle y durante semanas cortó carreteras y poblaciones. Agricultores y ganaderos colapsaron ante la precariedad del sector, la política europea y la llegada de productos extracomunitarios. Han pasado semanas, Europa flexibiliza la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el ministro Luis Planas firma con las organizaciones agrarias 43 medidas, que no satisfacen plenamente al sector, pero que, al menos, suponen un respiro.

En Extremadura, las organizaciones reciben estas acciones como un avance importante a excepción de Asaja, que las califica de insuficientes porque «se olvidan de los apicultores y de las enfermedades de la ganadería. Además, es necesario que se involucren otros ministerios como el de Transición Ecológica. La pretensión de Plana es suavizar y calmar la reivindicación del agro», subraya Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres. Y, en este sentido, Juan Metidieri, también de Asaja, remarca que no aportan nada nuevo y «no se arroja luz».

Frente a la oposición de Asaja, Ignacio Huertas, responsable de UPA-UCE, considera que las medias ministeriales significan un avance importante en las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. «Es un paquete bastante sólido. Necesita las concreciones técnicas, pero tratan de dar respuesta a la situación del campo que es muy complicada. Este conjunto de medidas no van a resolver todos los problemas del sector, pero sí responden a un paquete interesante. Es un avance para lo que venimos reivindicando desde las organizaciones profesionales. Se habla de la ley de la cadena alimentaria, el control de los productos que llegan de otros países. Y consigamos que los productores cobren lo que cuesta producir más su salario».

Otro aspecto destacado se refiere a la entrada en vigor de las medidas. En este sentido, Huertas desea que sea lo antes posible, en 2024, porque «no todas las cuestiones se podrán en macha este año, pero algunas como las referidas a la declaración de la renta y la flexibilidad de la PAC deben ser para esta año».

Para La Unión, las medidas de Luis Planas llegan tarde, pero «al menos llegan», subraya Luis Cortés, responsable de esta organización, que insiste que se trata de un parche, pero «bienvenido». Sin embargo, lamenta que no se apoye el relevo generacional y que no se profundice en las enfermedades de la ganadería extensiva. «En la provincia de Cáceres sufrimos desde hace años de una sangría en el ganado caprino y en el bovino con la tuberculosis y las enfermedades hemorrágicas, y que en pocos días comenzaremos a sufrir de nuevo».

Para Cortés ahora toca sumarse a la mesa de negociaciones y no de las tractoradas: «No podemos estar todos los días con los tractores en la carretera y, después, no dar una oportunidad a las mesas de negociación. Los tractores tienen que estar trabajando en el campo. También tenemos que conseguir que se cumpla la cadena, los controles en los puertos, etcétera».

Los miembros de la Plataforma para la Defensa del Campo de Extremadura cortaron ayer el tráfico en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a la altura de la Subdelegación del Gobierno, para exigir la condonación de las sanciones a los agricultores y ganaderos multados durante las protestas de febrero.

La extremeña Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, subrayó en la Facultad de Derecho, en Cáceres, el papel del derecho como pieza fundamental «para abrirle el camino a las mujeres para que también ocupemos puestos de poder y podamos romper de una vez por todas los techos de cristal». Así lo resaltó en su ponencia El derecho agrario y su aplicación en las políticas públicas del Estado’. «Son muchas las personas que vivimos en el mundo rural, y somos muchas las mujeres que queremos crecer profesionalmente aquí. El derecho nos permite progresar y vivir en un mundo más justo e igualitario».

En este sentido, García Bernal destacó la transcendencia de la formación porque abre «miles de puertas y es un enorme abanico de posibilidades laborales, con una amplia proyección de futuro». Añadió que e sector agro implica «un destino maravilloso en el que poder desarrollar una profesión llena de retos y aventuras, y el derecho puede ser un gran trampolín para triunfar en él».

Durante su intervención, la secretaria de Estado analizó la postura del legislador español en la regulación de la agricultura, el desarrollo y las áreas rurales durante las últimas décadas, que ha aprobado numerosas leyes a nivel estatal y autonómico. Y explicó que el marco permanente de referencia es la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el Derecho comunitario de aplicación directa o tras su transposición al ordenamiento interno.

«El legislador español ha procurado dictar normas para la modernización y viabilidad económica de las explotaciones agrarias españolas, favoreciendo el asociacionismo agrario», remachó e insistió en el favorecimiento estatal del rejuvenecimiento de los profesionales de la agricultura, los titulares de explotaciones agrarias y pobladores del medio rural, con especial énfasis en la función de la mujer agricultora.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretiunec, consectetur nec felis. Integer nec nu erat, lobortis id euismod nec, consectetur nec felis. Integer nec nluctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

Nulla id velit nec nunc gravida euismod nec a felis. Integer a pulvinar erat. Pellentesque aliquet ultricies ultrices. Etiam non lobortis dolor. Morbi sit amet laoreet urna. Vivamus euismod venenatis felis, at sodales dui commodo eu. Integer at augue eu mi consectetur ornare eget eu nisl. Maecenas imperdiet velit sed lectus interdum viveDuis hendrerit velit nisl. Suspendisse ultrices venenatis metus, vel sollicitudin dui eleifend non. Praesent varius elit in felis vestibulum ac convallis metus ullamcorper. DoMauris lacus od