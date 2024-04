Martín sobre el retraso del AVE: “No podemos consentir que se pongan más piedras para el desarrollo de nuestra tierra”

“No hay excusas de ningún tipo para que se anuncie este retraso. Extremadura no merece este trato, no podemos consentir que se pongan más piedras para el desarrollo de nuestra tierra”. Son las palabras del consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, tras el anuncio del retraso en la llegada del AVE a Extremadura para 2032, dos años después de lo prometido (esta última vez).

Tal y como publicó ayer este diario, el comisionado del Gobierno español del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, informó en una mesa redonda en el encuentro Connecting Europe Days celebrado en Bruselas que esa conexión por alta velocidad no podrá estar hasta 2032, debido a los retrasos en Castilla-La Mancha. El consejero ha solicitado ya una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que explique las razones que han llevado a tomar la decisión de dilatar la llegada de esta infraestructura que Extremadura lleva esperando casi tres décadas.

Lo que sí estará es la línea Madrid-Lisboa pasando por Extremadura electrificada, pero eso no permitirá que lleguen los trenes; por lo que no convence a Manuel Martín: “Extremadura no puede consentir más excusas ni de este Gobierno ni de la Delegación del Gobierno. Nos prometieron una línea de altas prestaciones para 2030 y hoy se despachan con una electrificación de la línea convencional en el año 2027”, ha afirmado este martes. Eso –ha agreado- “es como si en la autovía Cáceres-Badajoz hacen dos tramos y el resto lo asfaltan y nos dicen “ahí tienen la autovía”. Eso no es la línea de altas prestaciones que nos tienen prometida”.

