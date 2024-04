Los pequeños municipios piden impulsar los cuerpos de policía local mancomunados

Un paso más en la colaboración municipal. La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha planteado a la Junta avanzar en la creación de los cuerpos de policía local mancomunados, una figura que se recoge en la Ley de Coordinación de Policías Locales que se aprobó en 2017 y que aún no se ha puesto en práctica. El presidente de la Fempex y alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha lanzado la petición en la Comisión de Coordinación de Policías Locales, que el martes mantuvo la primera reunión de esta legislatura.

Según explica González Andrade, ahora una práctica habitual entre los municipios extremeños es firmar convenios con otros ayuntamientos limítrofes para cubrir las necesidades de agentes en momentos puntuales. En la Feria del Toro de Olivenza, por ejemplo, este año han contado con efectivos de Badajoz, Jerez de los Caballeros y Villanueva del Fresno. También es habitual que agentes de Mérida se desplacen a la Feria Ganadera de Zafra, o que los de Plasencia lo hagan a los Sanjuanes de Coria.

En todos estos casos se trata de colaboraciones puntuales, de horas o días, y voluntarias para los agentes. Sin embargo, la normativa estatal de 2011 y la ley autonómica aprobada en 2017 permiten ir mucho más allá, sobre todo en el caso de los municipios que, por su reducido tamaño, no pueden permitirse contar con un cuerpo propio de policía local. «Esa colaboración podría convertirse en un servicio permanente de policía local», explica González Andrade.

La opción se recoge en el artículo 21 de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que detalla que los municipios podrán asociarse para prestar este servicio siempre que sean limítrofes, que acrediten que no disponen de recursos suficientes para mantener un cuerpo propio y que la suma de sus poblaciones no supere los 40.000 habitantes. Extremadura tiene, entre municipios y pedanías, 409 núcleos urbanos. Se calcula que más de la mitad no cuentan con agentes de policía local, un problema que afecta sobre todo a la provincia de Cáceres: solo el 23% de sus poblaciones tienen algún efectivo, frente al 75% de la provincia de Badajoz. La asociación de municipios podría ser la solución, sobre todo para contar también con servicios nocturnos, aunque siempre sin olvidar que en las zonas rurales, las competencias de seguridad son de la Guardia Civil.

Flota de vehículos

Durante la celebración de la Comisión de Coordinación, el Ejecutivo regional informó, entre otros asuntos, sobre la modificación de la normativa de vehículos policiales, que dejarán de tener la limitación actual de 300.000 kilómetros u ocho años de uso. Según explica la Junta, la nueva regulación permitirá ampliar la vida útil de los vehículos policiales destinados a patrullaje, en función de su tipología (automóviles o motocicletas) sin establecer un límite temporal, sino únicamente de kilometraje recorrido, siempre y cuando superen, «como es lógico», las inspecciones técnicas (ITV) conforme a la normativa vigente.

La Comisión de Coordinación de Policías Locales es el máximo órgano consultivo de la policía local en Extremadura, y el martes se reunió por primera vez en esta legislatura. Está presidida por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y está compuesta por 16 vocales: cinco representantes de la Junta de Extremadura; otros cinco de los municipios con policías locales, designados por la Fempex, y dos por cada una de las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO).