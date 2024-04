71 de los 4.500 mejores MIR del país se decantan por Extremadura

Los residentes del año del covid terminan su formación en septiembre

A partir del próximo 7 de mayo comenzará el periodo formativo de los nuevos médicos residentes que se incorporan al sistema sanitario, pero este año no habrá relevo entre los que empiezan y lo que terminan su etapa formativa. Los que empezaron el MIR en 2020, el año de la pandemia de covid, no se incorporaron a sus plazas en el mes de mayo, como es habitual, sino que lo hicieron en septiembre, por lo que no será hasta este mes cuando terminarán el grueso de los residentes que comenzaron en 2020 tras cuatro años de formación. Este retraso podría generar problemas en la contratación estival, ya que nada más terminar su formación el SES suele ofertar contratos a estos médicos ya formados para ejercer en la comunidad, lo que alivia en cierto modo la cobertura sanitaria durante la vacaciones estivales. «Es un problema inaudito», destacan desde la Consejería deSalud, que deberá esperar a septiembre para ofrecer a los médicos ya formados las contrataciones de hasta tres años de duración que ya anunciado para este personal.

Aún así, Salud confirma que hay otros 37 MIR que sí terminan su residencia en el mes de mayo, tras cinco años de formación. Son aquellos que empezaron en 2019 y escogieron especialidades que tiene un año de duración más que la media habitual.