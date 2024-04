740 euros entre Almaraz y Viandar, la brecha de las pensiones en Extremadura

Si se compara el listado de las localidades extremeñas, ordenado de más a menos renta, que ofrece la estadística de los declarantes del IRPF por municipios que cada año elabora la Agencia Tributaria, con el de las pensiones contributivas del Ministerio de Seguridad Social, los resultados son tremendamente parecidos. Es algo que evidencia la estrecha conexión que existe entre la vida laboral de un trabajador, medida tanto en años como en calidad de los sueldos percibidos, y la prestación que recibirá en el futuro.

Ocho de las diez primeras posiciones se repiten en ambas fuentes. Las dos novedades en el caso de las pensiones son Belvís de Monroy y Collado de la Vera, que quedan fuera de los datos de Hacienda al no alcanzar la barrera de los mil habitantes. Entre estos puestos de cabeza aparecen las cuatro localidades con mayor población de la comunidad autónoma y otros tres los ocupan municipios del área próxima a la Central Nuclear de Almaraz.

En cuanto a los últimos puestos, los de las pensiones más bajas, aquí sí que hay más divergencias entre ambas clasificaciones, pero motivadas en buena medida por el listón poblacional mencionado con el que se confecciona la estadística de la Agencia Tributaria. Son pequeñas poblaciones, todas de la provincia de Cáceres, las que copan la parte de la tabla con las pagas contributivas más bajas de la región. La horquilla se mueve entre los 1.401 euros brutos que de media promedian las 293 pensiones que se abonan en Almaraz –a 1 de enero pasado con 14 pagas al año-, y los 660, menos de la mitad, que se ingresan con las 86 de quienes residen en Viandar de la Vera.

Las cifras son de todas las pensiones contributivas, las que se conceden a aquellas personas que han cotizado a la Seguridad Social, por lo que comprenden tanto las de jubilación como las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares. Son las de retiro, no obstante, las más habituales (casi seis de cada diez) y también las que promedian un montante más elevado.

La cuantía de las prestaciones contributivas está directamente relacionada con las cotizaciones que hace el trabajador a lo largo de su vida laboral, por lo que están condicionadas por «la calidad en el empleo, pero también por su estabilidad», esgrime María José Ladera, secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura.

En este sentido, añade que el mercado laboral en Extremadura «tiene un carácter muy estacional», algo que al final acaba repercutiendo en las prestaciones. «Si tenemos lagunas en la cotización», ya sea por estar «en desempleo y sin cobrar una prestación contributiva, que también cotiza a la Seguridad Social»; ya sea por estar empleado ‘en b’, «eso evidentemente influirá en la cuantía de la pensión que vamos a percibir cuando llegue la hora de jubilarnos».

Los diez últimos puestos los ocupan pequeñas poblaciones de la provincia de Cáceres

Tras Almaraz, el segundo municipio con mejores pensiones es Cáceres (1.363 euros al mes), y a la capital cacereña le siguen Badajoz, que es donde más prestaciones se abonan (26.582 para una media de 1.289 euros); Navalmoral de la Mata (1.287 euros); Mérida (1.261); Belvís de Monroy (1.213); Plasencia (1.209); Zafra (1.200); Collado de la Vera (1.159); y Llerena (1.139).

Las pagas más bajas en Extremadura

En el extremo contrario, junto a Viandar de la Vera, las poblaciones con unas percepciones más bajas son Eljas (672); Marchagaz (679); Toril (680); Campillo de Deleitosa (701); Huélaga (727); Palomero (730); Robledillo de la Vera (748); Aceituna (750); y Mohedas de Granadilla (755).

«El problema no es solo la vida laboral, es también la productividad. Los salarios que tú tienes dan cuenta de cuán productivas han sido las empresas en las que has trabajado. Y el problema es que no estamos generando productividad en muchos territorios españoles», argumenta José Antonio Herce, socio fundador de la firma LoRIS y experto en el campo de la longevidad y las pensiones.

Las nuevas pensiones de jubilación van siendo progresivamente más altas. En Extremadura existe, además, la expectativa de que los diferentes proyectos industriales contribuyan a mejorar los salarios en la región. «Necesitamos empleo y de calidad. Y está demostrado que es el sector de la industria el que en mayor medida proporciona este tipo de empleo», incide María José Ladera.

En cualquier caso, aunque estas iniciativas acaben instalándose y haya un alza apreciable en los salarios, puntualiza Herce, «hasta que eso pese en la vida laboral como para determinar una pensión sustancialmente mejor pasarán muchos años». Incluso con una «industrialización masiva» se verían «sueldos más altos, pero las pensiones que se vayan causando en los diez, quince o más próximos años van a venir cargadas por rentas laborales bajas. Va a ser un proceso muy lento, no a va pasar de la noche a la mañana».

Campo Arañuelo

Mención concreta merece la comarca de Campo Arañuelo. En ella el impacto de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz se deja notar actualmente en salarios y pensiones. Su cierre se prevé en menos de un lustro, si bien también se proyecta en la zona una gigafactoría de baterías para coches eléctricos, lo que volvería a tener un efecto positivo.

Herce prevé que en las pensiones de jubilación percibidas en esta comarca cacereña «va a haber una especie de ‘u’. Habrá un tramo descendente, pero lento y muy suave, porque una buena parte de estos empleados va a seguir trabajando después en desmantelar la central y durante muchos años seguirá habiendo empleos muy buenos», aduce. Luego, «si se da el relevo con nuevas industrias, empezarían otra vez a recuperarse, pero es difícil saberlo sin conocer cómo se van a concretar esos planes de industrialización», sostiene.

La brecha que se aprecia dentro de la región replica la situación que se observa también a nivel nacional entre las comunidades autónomas. Extremadura tiene las pensiones contributivas más bajas del país. La media de jubilación es de 1.206,7 euros, de acuerdo al último dato (a 1 de marzo pasado) 231,5 menos que la media española, que es de 1.438,2 euros. La desigualdad territorial se dispara por encima de los 500 euros al comparar el dato extremeño con el del País Vasco (1.759 euros al mes) o el asturiano (1.710 euros), que encabezan la tabla. En este contexto, afirma Herce, «no puede no haber una caja única de la Seguridad Social. Tiene que haberla sí o sí».

«Territorializarla», como vienen demandando partidos nacionalistas de País Vasco o Cataluña, «es inconcebible, ofende a la razón. Ni técnica ni políticamente es aconsejable que se haga».