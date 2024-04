Unidas pide un «frente amplio» para luchar por las demandas de Extremadura

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, reclama a la presidenta de la Junta, María Guardiola, la creación de un frente común y amplio con las demandas de la sociedad extremeña Esta invitación pretende acabar con «la instrumentalización y la política partidista en infraestructuras. Si en lugar de una propuesta de pronunciamiento hubieran presentado una declaración institucional seguramente que estaríamos todos apoyándola, pero hacer una propuesta simplemente para atizarle al gobierno de coalición cuando los gobiernos del PP han hecho nada y menos por el tren», subraya De Miguel, que recuerda que ya Mariano Rajoy prometió la llegada del AVE en 2018.

Por ello, critica que tanto el PP como Vox pretenden abanderar solos las demandas de Extremadura, pero, en su opinión, «hace flaco favor al consenso y la unión que deberían suscitar cuestiones que son transversales y básicas».

Sobre el retraso hasta 2032 en la finalización de la línea de alta velocidad, ha recordado que «los plazos en Extremadura no se cumplen desde hace décadas», pero ha valorado la determinación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al asegurar que «si Castilla-La Mancha no se pone de acuerdo en el itinerario tomarán una decisión el ministerio» para no demorar más esta infraestructura.

Por otro lado y en cuanto a las alegaciones presentadas por PP y Vox al Plan Nacional de Energía y Clima donde piden que la Central Nuclear de Almaraz «continúe porque es una energía limpia», Unidas por Extremadura considera que la central tiene que cerrarse y «no hay ninguna excusa para no hacerlo, ni siquiera el empleo», con la puesta en marcha de la gigafactoría en Navalmoral de la Mata y el propio desmantelamiento durante diez años. «Estamos muy cansadas de que Extremadura sea una colonia energética para el beneficio de estas grandes empresas que ni tributan aquí y que consideran que puede convertirnos en un cementerio nuclear, alicatar nuestras tierras fértiles de placas fotovoltaicas y secar nuestros embalses para producir energía hidráulica a menor coste», apostilla.