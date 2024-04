Una diputada extremeña parte a Gaza: "Voy solo con billete de ida"

Reconoce que está asustada, "mucho". Está "cagada, y sería una insensata si no lo estuviera". Pero está convencida de que hace "lo correcto" y eso "es más grande que el miedo que pueda tener". La diputada de la Asamblea de Extremadura Nerea Fernández se embarcará este domingo en la Flotilla de la Libertad, un carguero que pretende llevar más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza.

Su objetivo es romper el bloqueo de Israel contra la población gazatí y dar un toque de atención de la "mal llamada comunidad internacional, esos responsables políticos que podrían exigir un alto el fuego y pararlo". "Solo queremos llevar comida y agua a una población que está muriendo de hambre y asediada por las bombas", explica Nerea, del grupo Unidas por Extremadura.

La Coalición Internacional por la Flotilla de la Libertad se creó en el año 2010 y reúne a organizaciones que trabajan para poner fin al bloqueo israelí en Gaza desde países de todo el mundo. Trabajan con el fin de coordinar las acciones de numerosas campañas locales, destacando que no apoya "ningún partido político u organización en particular, sin excepción". Su objetivo es la solidaridad con el pueblo palestino y sus acciones siempre están regidas por los principios de no violencia y resistencia pacífica.

Desde 2018

La 'flotilla' de este año será la primera desde 2018, ya que la de 2020 no pudo zarpar debido a la pandemia de covid-19. Bajo la coordinación de la ONG Rumbo a Gaza, la expedición partirá el domingo desde el puerto turco de Iskenderúne Estambul (Turquía). Estará compuesta por el carguero 'Anadolu' con 350 contenedores y 5.500 toneladas de ayuda humanitaria (agua, alimentos y medicinas), el ferry 'Akdeniz' y el buque de pasajeros 'Consciente', donde viajarán observadores de derechos humanos, personal médico, representantes políticos y periodistas.

Nerea Fernández es una de la veintena de personas que componen la delegación española, que también incluye a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la diputada y secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde; y el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Nicolás Sguiglia. La propia Nerea reconoce que para ella ha sido una sorpresa: apenas este jueves recibió la llamada de Izquierda Unida y el Partido Comunista y tras consultarlo con sus compañeras de bancada, no se lo pensó dos veces.

Este viernes ha viajado a Navalmoral de la Mata para despedirse de su familia y preparar el poco equipaje que llevará: un macuto con zapatillas de agua, forros polares, pantalones cargo y alguna sudadera. "Ropa cómoda, higiene y medicinas. Como si fuera al monte, ni siquiera un libro", comenta. En casa de sus padres, reconoce que tiene miedo, y mucho. "Voy solo con billete de ida. Yo mañana vuelo a Estambul, pero no sé la vuelta, ni en qué condiciones voy a volver", afirma. Está previsto que la expedición dure unas dos semanas y Nerea parte con el convencimiento de que Israel no les dejará atracar en Gaza: "será imposible", teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con las anteriores flotillas.

Desvío a Egipto

¿Qué ocurrirá entonces? Hay dos opciones: que les desvíen a Egipto, que cree que será la opción más probable, o "la más mala": "que los soldados israelíes suban a la flota, nos detengan y hagan lo que hacen los soldados israelíes: pegar y torturar". "Yo siempre he estado implicada en las luchas internacionales. Sé lo que hace el estado de Israel, pero ahora lo voy a vivir. Seguramente vaya a ser objeto de represión de los soldados, y con eso lo que pretendo es concienciar a la gente. Y si después me sirve para ir de pueblino en pueblino de Extremadura contanto qué es lo que está pasando en Gaza y que la gente lo sepa, pues para mí ya será mucho", afirma.

Nerea insiste en que como responsable política y cargo público, tiene una responsabilidad con el genocidio que está cometiendo Israel con el pueblo palestino. Y cree que los propios parlamentos, el Congreso y el Parlamento Europeo deberían dar ejemplo. "Deberían ser más contundentes. Igual que con la invasión rusa a Ucrania se empezaron a poner sanciones y restricciones a Rusia, que se haga con Israel. Es innegable el genocidio que está perpetuando Isarel. Hay que parar el comercio de armas con Israel, cosa que España también está implicada. Hay que posicionarse del lado dle pueblo palestino y creo que los políticos tenemos mucha responsabilidad. Se podía haber parado esto ya, era evitable. No se ha hecho porque no interesa a los tratados comerciales y las relaciones diplomáticas", reafirma.

De momento, no ha recibido la llamada de ningún diputado de la Asamblea. "Ha sido todo muy precipitado", justifica Nerea, que sí espera poder despedirse de algunas diputadas socialistas que, asegura, "le tienen cariño".

