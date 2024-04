Extremadura exige a Planas su implicación para erradicar las enfermedades de la ganadería

Extremadura vuelve a exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, su compromiso con el sector ganadero y la revisión profunda de la arquitectura verde de la Política Agrícola Común (PAC). Y así lo ha hecho esta mañana la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, durante su participación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo para Asuntos Comunitarios.

En cuanto a las medidas para el sector ganadero, la principal exigencia se ha centrado en la sanidad animal, sobre todo, en las medidas para erradicar enfermedades como la tuberculosis bovina y la Enfermedad Hemorrágica Epizóotica (EHE): "Es importantísimo para Extremadura. El año pasado el ministro nos dejó solos y no quiso participar ni realizar la labor de coordinación que es obligación del ministerio", ha comentado la consejera, quien también ha demandado la revisión de la fiscalidad para el sector primario y "de la PAC, en particular de la arquitectura verde a la que Extremadura siempre nos hemos opuesto".

Los seguros agrarios en Extremadura

Igualmente, la consejera ha puesto sobre la mesa la situación de los seguros agrarios porque, en su opinión, cada vez suben más y, en cambio, las indemnizaciones no aumentan: "Más allá de un aumento presupuestario, que se examinen las condiciones, ya que no puede ser que suban los precios de los mismos, pero que las indemnizaciones sean menores". De hecho, la organización agraria UPA-UCE denunció el miércoles que los productores extremeños de tomate pagan en 2024 un 121% más con respecto al pasado ejercicio por tener asegurada su cosecha y determinó que «es una de las consecuencias del nuevo plan de seguros agrarios, que hará que los agricultores de tomate extremeños tengan que asumir un elevadísimo coste de las pólizas».

Fondos Feader

Otro de los temas tratados en la conferencia se refirió al reparto de los fondos Feader que, a juicio de Mercedes Morán, "son temas normalizados y algo que se hace habitualmente por lo que no es nada excepcional". En cambio, ha reprochado que "no se tratan los problemas del campo porque el ministro no ha contado con las comunidades autónomas en ningún momento para tratar este tema por más que se lo estamos pidiendo desde el 18 de diciembre" y ha añadido que "creemos que las medidas que ha puesto encima de la mesa, de forma unilateral, son insuficientes".

El tabaco en Extremadura

En el colofón de la jornada, la consejera ha vuelto a reclamar el uso excepcional del 1,3-dicloropropeno por ser vital para el cultivo del tabaco, "tal y como se le ha pedido en varias ocasiones por carta al propio Luis Planas y también reclama el sector" y ha apoyado su exigencia recordando que Italia ha aprobado el uso excepcional de este producto para sus agricultores, "lo cual es un agravio para nuestros tabaqueros que el ministerio no lo autorice", ha apostillado.

