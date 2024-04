Blanca Martín abronca a los diputados de la Asamblea: "Se van muy prontito del hemiciclo"

"Ni un segundo de más" en el pleno de este jueves para que sus señorías terminen las intervenciones. La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha afeado a los diputados que tras el turno de preguntas a los consejeros de la Junta de Extremadura abandonen el hemiciclo casi de forma masiva. Un comportamiento habitual que en esta ocasión ha perturbado la continuidad del pleno por el murmullo y el ruido que se ha generado.

"Guardamos silencio. Si estuviesen ustedes quietos y no saliesen tan prontito del hemiciclo alomejor no me distraen con los ruidos y le doy bien al reloj", ha señalado Martín visiblemente molesta desde la Presidencia. "Pero sé cuándo tengo que dar al reloj y si le tengo que quitar tiempo al interviniente se lo voy a quitar, nunca le voy a dar de más. Ni un solo segundo en el día de hoy. Guardemos silencio", ha sentenciado.

En esta legislatura la sesión de control al Gobierno se sustancia siempre al inicio del pleno. Es uno de los puntos que más interés genera desde el punto de vista parlamentario, el 'cara a cara' entre el Gobierno y la oposición. Las intervenciones se realizan de pie desde el escaño y el resto de diputados siempre escuchan atentos.

Pero lo cierto es que sus señorías tienen total libertad para entrar y salir del hemiciclo cada vez que quieran durante el desarrollo del pleno. Y de hecho es un comportamiento habitual en todas las sesiones. Su presencia solo es obligatoria durante las votaciones, que en lugar de realizarse tras el debate de cada iniciativa, desde la legislatura anterior se agrupan y se votan seguidas al final del pleno.

La perjudicada en este caso ha sido la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, que era la que estaba en la tribuna cuando sus señorías han comenzado a salir del hemiciclo. "Señorías, por favor, respeten a esta diputada", ha pedido cuando se disponía a iniciar el debate de una interpelación sobre la política de la Junta en materia de sostenibilidad y conservación ambiental.

Tras la 'bronca', De Miguel ha pedido a la presidenta tiempo para poder terminar su intervención, pero Martín se ha negado. Y en las siguientes intervenciones, simplemente se han ido apagando los micrófonos a medida que se cumplían los tiempos.