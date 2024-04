Europa insta a que el AVE esté en 2030, pero no llegará hasta 2032

El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo a la revisión del plan para la red transeuropea de transporte (RTE-T) con los trazados que ya se conocían y mantiene la conexión por AVE entre Lisboa y Madrid pasando por Extremadura para 2030. En cambio, a pesar de las exigencias europeas, el Gobierno ya ha anunciado que esta infraestructura no estará lista, al menos, hasta 2032. «El Gobierno trabaja para que el AVE esté lo antes posible, para eso vamos a acelerar todos los trámites necesarios», apuntó ayer el diputado socialista en el Congreso por Cáceres y portavoz de la comisión de transportes de la cámara baja, César Ramos.

Reconoce que, de momento, la situación no es del todo favorable. No en el tramo extremeño, donde asegura que las obras avanzan: «El tramo entre Navalmoral y Plasencia está casi terminado y ya está preparado el montaje de las vías para cuando terminen las obras y no perder más tiempo», avanzó. En cambio, el problema continúa en Castilla-La Mancha, pues en Toledo siguen sin llegar a un acuerdo sobre los trazados, tras meses de negociaciones con el Ministerio de Transportes: «Se desatascará lo antes posible», incide el diputado, pero el Estado continúa sin ofrecer una fecha para dar una solución a este problema y por el que ya van tres años de retraso.

Las complicaciones se repiten también en el país luso, donde tampoco está decidido el diseño. Aquí el principal problema es la ubicación de un nuevo puente sobre el río Tajo, que dependerá de dónde se construya el nuevo aeropuerto de Lisboa, algo que lleva dirimiéndose también más de tres décadas.

Presiones desde Europa

Todas estas cuestiones llevaron hace unos días al comisionado del Gobierno español del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, a informar en una mesa redonda en el encuentro Connecting Europe Days celebrado en Bruselas de que esa conexión por alta velocidad no podrá estar hasta 2032.

No obstante, Europa insiste en la necesidad de la llegada de esta infraestructura para la fecha prevista: 2030. Y para ello ha dictado un auto de ejecución entre España y Portugal, con el objetivo de que ambos países den prioridad a este proyecto. De esta forma, el compromiso es que en 2027 toda la línea entre Madrid y Lisboa pasando por Extremadura esté electrificada. Esto permitiría que por la región extremeña circulen trenes de alta velocidad, pero no un AVE, ya que esta línea discurre por las vías convencionales, sobre las que no puede viajar un tren de esas características.

Sigue bloqueado el AVE en Toledo y no avanza en Portugal: «Se desatascará lo antes posible»

El otro hito que exige Europa es que ese AVE entre las dos capitales europeas sea una realidad en 2030, pero para ello para esta fecha debe estar concluido el nuevo trazado, algo que, con los retrasos actuales, será prácticamente inviable. No obstante, este acto de ejecución sí supondrá que se agilicen los trámites y que esa alta velocidad no vuelva quedar en el olvido: «Ese acto de ejecución permite a Europa presionar a los estados para que prevalezcan los proyectos que tienen financiación europea, esto permite tener la confianza de que no caiga en papel mojado», apunta el coordinador y portavoz de la plataforma Corredor Sudoeste en Red, Antonio García Salas.

De otro lado, la aprobación de estos trazados por parte del Parlamento Europeo supone también mantener la recuperación del tren Ruta de la Plata, que unirá Plasencia con Astorga, para el año 2050. La petición era que se adelantara hasta 2040, para que, al menos para esa fecha, estuviera construido el tramo entre Plasencia y Salamanca, ya que actualmente Extremadura y Castilla y León carecen de conexión por tren. Es más, para ir al norte desde la región extremeña en ferrocarril es necesario pasar obligatoriamente por Madrid.

Concentraciones el 25 de mayo

Los colectivos que reclaman su recuperación aseguran que no pararán en sus reivindicaciones: «El Gobierno de España olvida al oeste de nuevo, pero al tren Ruta de la Plata no lo pararán. Han intentado enterrarlo muchas veces, pero no lo conseguirán», afirman. Y piden al Estado «alternativas».

Continuarán con la convocatoria de concentraciones para el próximo 25 de mayo, en las ciudades de Cáceres y de Zamora: «El oeste olvidará a quien le olvide. Estos golpes nos hacen más fuertes».

Los trazados, aprobados por el Parlamento Europeo, tendrán ahora que lograr el visto bueno de la Comisión Europea, que los votará en los próximos días.