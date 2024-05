Los sindicatos, sobre la fusión del BBVA y el Sabadell en Extremadura: "Siempre repercute negativamente en los trabajadores"

Los sindicatos UGT y CCOO Extremadura han asegurado este miércoles que pelearán por que las condiciones para los empleados "sean las mejores posibles" si finalmente se produce la fusión entre los bancos BBVA y Sabadell. En la marcha del Primero de Mayo, las líderes de ambas formaciones han señalado que aún no se dispone de datos acerca de cómo esto podría afectar al empleo en Extremadura, pero la responsable de UGT no ha ocultado su pesimismo. "Cuando pasan este tipo de cosas, siempre que hay fusiones, repercute negativamente en los trabajadores", ha reconocido.

En Extremadura, el BBVA cuanta en estos momentos con 34 oficinas (26 en Badajoz y 8 en Cáceres) y con más de 200 empleados (unos 160 en Badajoz y más de 50 en Cáceres). Por su parte, el Sabadell tiene 20 trabajadores distribuidos entre sus tres sucursales en Badajoz y dos de Cáceres.

Tras conocerse que ambas entidades van a negociar una fusión, la líder de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha asegurado que ya se han unificado las dos secciones sindicales con todos los trabajadores de ambas empresas, para "pelear por la calidad de las plantillas".

Condiciones de salida

"Defendemos el empleo, que la fusión incida lo menos posible y que los que se tengan que marchar, lo hagan en las mejores condiciones", ha señalado. En línea con la reivindicación del Primero de Mayo este año, Chacón ha pedido que los beneficios empresariales que están teniendo estos dos bancos sirvan para mejorar las condiciones laborales de los empleados.

En la misma línea se ha pronunciado la líder de UGT, Patrocinio Sánchez, que si bien ha reconocido que aún no se sabe cómo afectará la posible fusión a los trabajadores, no ha ocultado su pesimismo. "Vamos a pelear por que las condiciones sean las mejores posibles y que los trabajadores no sufran porque dos entidades se quieran unir", ha reiterado.

Tres años y medio después de la ruptura de las negociaciones para absorber el Sabadell por no querer elevar su oferta económica por el banco de origen catalán, el BBVA se ha visto obligado a confirmar este martes su intención de "iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". La operación ha trascendido en una fase muy inicial por una filtración en el Reino Unido, y de llevarse a buen puerto supondría la creación del primer banco del mercado español.

