Caen casi un 80% los casos de bullying: «Educación no actúa», dicen los padres

Ansiedad, estrés, dolores frecuentes de barriga o de cabeza que se incrementan los domingos o cada mañana, apatía, aislamiento, … Son algunos de los síntomas recurrentes que sufren los menores que están siendo víctimas de acoso escolar. Los casos van en aumento, sobre todo por la influencia de las redes sociales que propician y facilitan el ciberbullying. En cambio, en la región, a juzgar por los datos ofrecidos por la Junta de Extremadura, han experimentado un drástico descenso; en concreto, han bajado un 78,23% con respecto al curso pasado.

Según informa la Consejería de Educación, durante los dos primeros trimestres de curso se han registrado 45 denuncias, pero finalmente solo se activó el protocolo en 27 de ellas: 12 por conductas contra una niña y 15 contra un niño. No obstante, tras las investigaciones llevadas a cabo, solo se han confirmado finalmente dos casos; ambos en la provincia de Badajoz (uno de ellos en la capital pacense) y en Segundo de Educación Secundaria Obligatoria.

La estadística extremeña contrasta con los datos nacionales. Una encuesta elaborada por Educo entre más de un millar de estudiantes por el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebró ayer, revela que casi dos de cada tres alumnos ha sufrido bullying o violencia escolar. En concreto, el 29,5% afirmó haber sido víctima de violencia en las aulas, lo que incluye toda acción, omisión o trato negligente, ya sea entre iguales o con personas adultas; el 59,1% dijo que no había sufrido acoso y un 11,4% no lo sabía o prefirió no contestar.

«No quieren hablar de bullying, pero hay mucha violencia en las aulas. Los jóvenes quedan a la salida para pegarse» Maribel Mendoza — Presidenta de la Asociación de Acoso Escolar (Acoes)

No obstante, los datos de Extremadura no significan que en la región hayan disminuido los casos de violencia en las aulas. Desde la Asociación de Acoso Escolar de Extremadura (Acoes) explican que este descenso se debe a una «incorrecta» interpretación de los protocolos: «Los colegios están plagados de casos de acoso, pero el problema es que cuando la familia denuncia solo se están entrevistando con el equipo docente y si ellos manifiestan que no han visto nada no se inicia el protocolo, cuando deberían entrevistarse también con las familias», denuncia la presidenta de este colectivo, Maribel Mendoza.

«No se abren protocolos»

En concreto, este colectivo atiende en estos momentos cuatro casos que afectan a alumnos de Primaria en la provincia de Cáceres, dos procedentes de centros públicos (2), otro de un concertado y un cuarto de un privado. Y solo en uno de ellos se ha activado el protocolo. El proceso es el siguiente: tras la denuncia, que se presenta en el centro educativo, este, si tiene alguna sospecha de que el caso sea real, debe abrir expediente y dar traslado a la inspección de educación. Después es la administración, en base a las investigaciones llevadas a cabo, la que decide si el proceso continúa.

En cambio, tal y como denuncian desde este colectivo, en la mayoría de los casos no se inicia si quiera ese protocolo: «El problema es que en los colegios cierran los ojos porque no quieren que trascienda que en ese centro ha habido un caso de bullying por no perder matriculaciones, pero no se dan cuenta de que el centro que gestiona un caso de bullying desde el minuto uno es un buen colegio», sostiene Maribel Mendoza.

El protocolo de actuación extremeño se aprobó en el año 2016, precisamente ante la «preocupación» por el aumento de alteraciones de la convivencia en los centros educativos, tanto por casos de acoso presencial como ciberacoso. En concreto, ese año Educación detectó 150 posibles víctimas de acoso o violencia escolar, de los que confirmó 87 como reales. De ellos, 18 fueron producidos por el uso de las nuevas tecnologías.

Acoso escolar: violencia continua

Pero no toda violencia es acoso. Así lo especifica el protocolo: «Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno o alumna recibe un continuo y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno o varios compañeros o compañeras que se comportan con él o ella cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad».

Y estos casos, según Acoes, son más habituales de lo que parece: «No quieren hablar de bullying, pero hay mucha violencia en las aulas. Los jóvenes quedan a la salida de los institutos para pegarse», advierte Mendoza. Ella, de hecho, ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres vigilancia policial en los centros de Secundaria para prevenir estas situaciones. Se la han denegado.

Pone el foco además en las redes sociales: «El acoso ya no termina cuando se acaban las clases, sino que continúa en casa, por las redes sociales; con el ciberbullying las víctimas no descansan nunca», lamenta Maribel Mendoza.

Afecta al acosado, al acosador y a la clase

Según detalla el protocolo extremeño, la víctima puede experimentar fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.

Para el agresor puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta

A los compañeros de clase les puede conducir a una percepción equivocada de valía personal y de formas de relación.

