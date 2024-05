Extremadura se prepara para un mes sin trenes por obras en tres estaciones

Extremadura se prepara para un mes de apagón ferroviario. Desde este lunes 6 de mayo y hasta el día 31 (si no hay retrasos) se suspenderá la conexión por tren con Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha debido a las obras que se están desarrollando en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén. No obstante, eso no significa que la región vaya a quedar incomunicada, ya que en todos los trayectos se ofrecerá una alternativa de viaje por carretera, la mayoría en autobús, pero también en taxi.

Aún así, la comunidad sí quedará prácticamente aislada por tren. En concreto, los servicios afectados son el Alvia e Intercity Madrid-Badajoz; el Regional Exprés Madrid-Cáceres-Mérida; el Media Distancia y Regional Exprés Madrid-Plasencia-Sevilla y el Media Distancia y Regional Exprés Alcázar de San Juan-Cabeza del Buey-Badajoz .

En la mayoría de los casos las conexiones por carretera afectarán solo a algunos tramos del viaje, salvo en trayecto a Puertollano (Ciudad Real), que se hará al completo en autobús, pues las obras han obligado a Renfe a suspenderá los trenes Puertollano-Mérida y Cabeza del Buey-Puertollano. Así como algunas conexiones regionales, que se realizarán también en su totalidad por carretera. Es el caso de las de Villanueva de la Serena-Badajoz; Cáceres-Valencia de Alcántara; Zafra-Mérida; Mérida-Badajoz y Badajoz-Cabeza el Buey.

15 estaciones cerradas

En total habrá 11 trayectos suspendidos al completo por tren, lo que va a suponer además el cierre de quince estaciones, que no prestarán ningún servicio ferroviario durante todo este mes. Se trata de las de Calamonte, Mirabel, Casas de Millán, Cañaveral y Arroyo Malpartida. Tampoco abrirán las de Guadiana, Montijo-El Molino, Garrovilla, Guareña y Valencia de Alcántara, ni las de Valdetorres, Campanario, Almadenejos, Brazatortas y San Vicente de Alcántara.

De otro lado, en cuanto al trayecto hasta Sevilla, se realizará también casi en su totalidad por carretera, ya que los trenes no tendrán continuidad hasta la capital hispalense, a pesar de que las obras solo afectan a las estaciones de Plasencia, Mérida y Aljucén. Así, según el plan alternativo previsto por Renfe, el viaje se hará en autobús desde Plasencia.

Habrá modificaciones en los horarios y se permitirá utilizar los abonos gratuitos para los viajes en autobús

También afectará a los trenes que unen Extremadura con Madrid. En este caso, se hará por carretera el trayecto entre las estaciones de Badajoz y Monfragüe, donde ya se podrá coger el tren que circulará hasta Navalmoral de la Mata y de ahí a la capital de España. En este caso, el viaje alternativo se realizará en autobús, salvo los tramos Mérida-Montijo y Badajoz-Montijo , que se llevarán a cabo en taxi.

Gráfico de los tramos que estarán en obras, facilitado por Renfe. / El Periódico

Todas estas incidencias han obligado también a modificar los horarios de salida y de llegada de los diferentes servicios. No así los precios. Y se permitirá además la utilización del abono gratuito, aunque debido a que la mayoría de los trayectos se realizarán en autobús, Renfe prohíbe la subida de bicicletas o de mascotas. Es habitual que los pasajeros suban al tren con patinetes eléctricos o bicicletas, para poderse desplazar después en el lugar de destino, pero ahora no podrán hacerlo.

Durante este periodo de apagón ferroviario, en Mérida se completará la renovación de la estación con la actuación en las vías 1 y 3 y los desvíos asociados. En el caso de Aljucén, los trabajos se centrarán en la vía 1 y en el desvío 2; y en Cáceres se renovarán las cabeceras de las estaciones y la parte de las vías generales que dan acceso a la estación. Los trabajos continuarán durante el mes de junio, en este caso solo en la estación de Cáceres, cuando se proceda a la mejora de las vías 3 y 5. En cambio, para estas últimas actuaciones, según informó Renfe, no será necesario la supresión de ningún servicio porque podrán circular por vías alternativas. Lo mismo que ha ocurrido hasta ahora, pues estas obras de mejora comenzaron el 29 de enero en Mérida y hasta el momento el tráfico ferroviario no se había visto afectado.

Los trabajos, que se desarrollan en el único tramo electrificado la región extremeña suponen la última fase para dar por concluida la línea de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia.

Suscríbete para seguir leyendo