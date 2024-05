Una reivindicación común que el Oeste no puede desaprovechar

Inexplicablemente, vivimos recientemente, en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, un ejemplo más de que el problema de Extremadura, y del oeste de la Península en general, lo tenemos en nuestra propia tierra. No es de recibo que representantes de nuestros ciudadanos, y que se declaran abiertamente convencidos de la necesaria reapertura de la Ruta de la Plata, votaran en contra de una Proposición no de Ley que volvía a reclamar al Gobierno central que manifestase a la Comisión Europea su máximo apoyo a la reapertura de esta línea ferroviaria y su inclusión en el Corredor Atlántico. La contradicción es aún mayor, porque esos mismos partidos habían apoyado esta misma reivindicación en mociones de los parlamentos regionales y esos mismos partidos habían propuesto en el año 2017 una Proposición No de Ley pidiendo al anterior Gobierno de España el impulso de la recuperación de la línea Plasencia-Astorga.

¿Qué les pasa a nuestros representantes políticos, que cuando llegan a Madrid siguen al pie de la letra lo que dicta el Gobierno central?

Todos los colectivos que llevamos más de dos años reivindicando públicamente este proyecto de reapertura de la Ruta de la Plata hemos puesto de manifiesto, también con nuestro ejemplo, que esta reivindicación debe tomarse como proyecto colectivo de todo el oeste de la Península. Estamos a la espera, todavía, de que las máximas autoridades de las cuatro comunidades por las que discurre el Eje realicen un acto de reivindicación común del mismo. Una vez más, se pone de manifiesto la pasividad del Oeste.

El próximo día 25 de mayo, en la ciudad de Zamora, volvemos a tener una oportunidad para demostrar que también en el Oeste sabemos sumar fuerzas y reclamar lo que en justicia nos corresponde. Todos esos políticos que presumen, cuando piden el voto, diciendo ser ellos los verdaderos promotores de esta reivindicación, ahora tienen la oportunidad de demostrarlo movilizando a sus seguidores, desplazándose hasta Zamora al acto que tendrá lugar en la plaza Mayor a las 12 horas. De la misma forma, los colectivos empresariales y sindicales deben tomar este proyecto, como la palanca fundamental para crear riqueza y empleo en la zona que está sufriendo los mayores problemas de despoblación y envejecimiento. ¡Todos somos Zamora!

Marcelo Muriel es vicepresidente de Corredor Oeste Ruta de la Plata