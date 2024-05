Irene de Miguel: "El independentismo ha sido derrotado en las urnas"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha felicitado al PSOE por su victoria “incontestable” en las elecciones catalanas y ha celebrado que el independentismo no haya obtenido la mayoría absoluta por primera vez en 40 años, lo que ha considerado una derrota.

"Es una muy buena noticia para los que creemos en una España plurinacional donde Cataluña forme parte del proyecto de país", ha dicho este lunes en una rueda de prensa.

A su juicio, "el independentismo ha sido derrotado en las urnas" y ha recordado que precisamente su formación ha abogado por esta vía desde 2017.

"Lo que nosotras veníamos defendiendo desde que comenzó el procés es que al independentismo había que torcerles el brazo en las urnas, y no judicializándolo ni criminalizando a los independentistas ni enviando a las fuerzas de seguridad a dar palos en Cataluña", ha señalado De Miguel.

La portavoz de Unidas también ha aprovechado la ocasión para recordar que precisamente el Partido Socialista no apoyó esta opción al inicio del proceso independentista.

"El PSOE no estuvo en esta tesis en aquella época, prefirió apoyar a PP y Vox para aplicar el 155 en Cataluña", ha dicho.

De Miguel ha señalado que "muchas de las medallas que el PSOE se cuelga", y que puede que hayan sido determinantes en su victoria, son avances que se han conseguido gracias a su formación política.

"Y me estoy refiriendo no solo al diálogo con las fuerzas independentistas, abandonando la crispación y el conflicto constante, sino también a cuestiones como la reforma laboral, la subida del SMI, el tope del gas o la Ley de Vivienda, que sí que se está aplicando en Cataluña, no como en Extremadura, donde la señora Guardiola ha decidido boicotearla", ha subrayado.

"Por primera vez existe la posibilidad de un gobierno de izquierdas en Cataluña", ha asegurado De Miguel, que ha dado por hecho que no habrá repetición electoral, ya que cree que ERC apoyará la investidura de Salvador Illa, "aunque habrá que ver si finalmente se queda fuera del gobierno o si se aviene a participar en el gobierno de coalición".

Sin embargo, sí que ha advertido al PSOE de que el apoyo de los Comunes hará que políticas que atentan contra el cambio climático, como la instalación de macrocasinos o la ampliación del aeropuerto, "se vayan a quedar sin desarrollarse".