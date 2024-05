La Universidad de Mayores cumple 25 años: "La edad nunca puede ser una excusa"

Ir a la universidad es mucho más que tomar apuntes y hacer exámenes. Sobre todo, si se trata de la Universidad de Mayores. «Aquí se aprende, se socializa y está uno despierto y activo», dice Ángel Balsera. Tiene 73 años y lleva 11 matriculado como alumno: ahora está estudiando su quinto curso de posgrado y asegura tajante que no se irá hasta que le «echen».

«La experiencia siempre es positiva», añade su amigo Manuel Coronado, maquinista de Renfe jubilado. «Conoces gente nueva y las asignaturas van cambiando cada cuatrimestre. A mí por ejemplo me gusta mucho todo el tema de la historia», comenta. «La Universidad de Mayores no es para tomar apuntes, no dices estoy haciendo Física o Química... Vas tocando todas las materias y hay algunas muy interesantes, como lo de la brecha digital», explica Andrés Calvo, el tercero del grupo.

Andrés Calvo, Manuel Coronado y Ángel Balsera, alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Los tres participaron este lunes en el acto conmemorativo del 25 aniversario de la Universidad de Mayores, que convirtió en una auténtica fiesta ‘revival’ el Teatro Romano de Mérida: más de mil asistentes entre alumnos, profesores y autoridades que bailaron al ritmo de Abba, Mecano y jotas versionadas como el Redoble o la Uva. «La edad nunca puede ser una excusa», clamó la presidenta de la Junta, María Guardiola.

En la clausura del acto, la jefa del Ejecutivo destacó el ejemplo que estos mayores suponen para el resto de la sociedad, que gracias a su curiosidad por la vida y los libros, su entusiasmo y su talento dejarán un «maravilloso legado» a las nuevas generaciones. «Lo importante no es la edad», insistió, y como ejemplo citó a Mariqui Pérez: graduada en la primera promoción, a sus 85 años «lleva 34 obras de teatro a las espaldas» y ayer mismo se subió al escenario para representar un pasaje de la obra ‘Casina’, de Plauto.

Autoridades asistentes al acto: consejera de Educación, presidenta de la Junta y rector de la Uex. / Juntaex

Medalla de Extremadura

La Universidad de Mayores de la Uex se puso en marcha de forma experimental en el año 1999 para dar respuesta a las inquietudes de quienes nunca pudieron estudiar. Su director, José María Corrales, se congratuló por que desde entonces hayan sido más de 38.000 los alumnos que han pasado por sus aulas: unos porque no pudieron en su día, otros porque han querido reengancharse. A ellos se suman 240 profesores («son todos fantásticos», afirma Ángel Balsera), siete coordinadores y 45 técnicos. «Han pasado 25 años y seguimos teniendo la misma ilusión», afirmó Corrales, que también tuvo palabras de recuerdo para su antecesor en el cargo y primer director del programa, Florentino Blázquez Entonado.

El rector, Pedro Salguero, reconoció su etapa como profesor de los mayores: Una experiencia «en todos los casos enriquecedora, motivadora y llena de aprecio y entusiasmo»

Para dar cuenta de su éxito, basta decir que la Universidad de Mayores recibió la Medalla de Extremadura en el año 2011 y que varias universidades de América del Sur y Central han mostrado interés en ella. De los tres cursos que se impartían inicialmente se pasó a cinco y después comenzaron los cursos de posgrado porque los alumnos terminaban su formación y deseaban seguir ligados a la Universidad de los Mayores.

Actualmente cuenta con ocho sedes (Badajoz, Mérida, Zafra, Don Benito/Villanueva, Cáceres, Plasencia y Almendralejo) y en el programa pueden participar todos los extremeños mayores de 55 años, con estudios previos o no. Se tocan todas las disciplinas: ciencia, arte, medicina, historia, derecho, medio ambiente... para fomentar la actividad mental, las relaciones intergeneracionales, la conciencia crítica y actualizar conocimientos, necesario a cualquier edad.

Miembos del Coro del Programa de Mayores de la Uex. / Juntaex

Corrales reconoció en su intervención que la época más dura para la Universidad de Mayores fue la de la pandemia, que ha sabido remontar hasta iniciar este curso superando todas las expectativas con un récord de más de 3.000 matriculaciones.

Por su parte, el rector de la Uex, Pedro M. Fernández Salguero, resaltó la importancia de la educación a lo largo de toda la vida y el compromiso de la Universidad de Mayores de Extremadura con el enriquecimiento cultural y social de la región. Recordó su etapa como profesor de mayores, una experiencia «en todos los casos enriquecedora, motivadora y llena de aprecio y entusiasmo», dijo. «Tienen, sin duda, un espíritu joven».

