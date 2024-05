El SES estudia recurrir la indemnización por una trombosis tras la vacuna del covid

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió una trombosis por la vacuna Janssen contra la covid-19. El Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) señala que existe responsabilidad patrimonial porque la vacuna fue promovida por la administración, y por lo tanto debe asumir los daños producidos. Sin embargo, la administración extremeña no tiene tan claro que esa responsabilidad tenga que asumirla el SES y sus servicios jurídicos están examinando la resolución judicial para decidir si se recurre o no ante el Tribunal Supremo, algo que no se descarta por el momento. «El SES acata la sentencia, pero se está analizando el contenido de la misma», señalan a este diario.

Este fallo es pionero en España y podría abrir la puerta a pedir indemnizaciones al Estado por los efectos secundarios provocados por esta vacuna, que también causó la muerte de un joven en Sevilla, según confirmó la Agencia Española del Medicamento. Aunque el SES no informa de posibles efectos adversos producidos, son 40.681 los extremeños a los que se ha administrado durante la pandemia la única dosis de la vacuna de Janssen. Son 22.440 hombres y 18.241 mujeres, según los datos facilitados por la consejería a este diario.

Adiós a AstraZeneca

Además de esta, la inyección de AstraZeneca y sus efectos también han causado controversia por sus posibles efectos secundarios en los últimos años. Sin embargo, este no parece ser el motivo por el que la empresa farmacéutica ha solicitado la retirada de la autorización comercial, que acaba de ser aprobada por la Comisión Europea. Un total de 109.570 extremeños se han puesto una o dos dosis de esta vacuna que fue una parte fundamental de la respuesta a la pandemia de covid-19.