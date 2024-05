Extremadura despliega la bandera LGTBI: "Ni un paso atrás en derechos"

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, en esa fecha se conmemora cada año el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una celebración «que no debería existir» pero que hoy, 34 años después, nos sigue recordando que amar en libertad está penado y perseguido en más de 70 países del mundo; que todavía hay niños a los que llaman «maricón» en la escuela, niñas bajo la etiqueta de «boyeras de mierda» simplemente porque les gusta el fútbol, y mujeres y hombres a los que nadie contrata para un trabajo por ser ‘trans’.

«Es el día para decir basta», dijo la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, en el acto institucional que se celebró este viernes en la Asamblea de Extremadura. Como cada año, el Parlamento extremeño se sumó a la conmemoración del Día Contra la Homofobia y desplegó la bandera arcoíris en su fachada, pero en esta ocasión no ha podido aprobarse una declaración institucional conjunta ante la negativa de Vox: sus cinco diputados no asistieron al acto institucional y en un comunicado, explicaron que no han suscrito el manifiesto por considerarlo «cargado de ideología» y tintes electorales.

Las portavoces de Igualdad del PP (Teresa Tortonda), PSOE (Soraya Vega) y Unidas por Extremadura (Nerea Fernández) fueron las encargadas de leer el manifiesto, en el que la Cámara autonómica se compromete a concienciar sobre los abusos y discriminación que sufre el colectivo LGTBI e impulsar acciones que pongan fin a todas las manifestaciones de odio porque la discriminación «no cabe en una Extremadura plural, abierta y tolerante». Además, en la declaración se aboga por promover «el valor positivo» de la diversidad sexual y la orientación de género.

«Vamos a seguir estando aquí para luchar por la igualdad, los derechos humanos y para combatir el odio que generan otros y otras en todo el mundo», clamó la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, quien tuvo un recuerdo para las mujeres que han muerto recientemente quemadas vivas en Argentina por ser lesbianas.

Pese a las discrepancias con Vox, la secretaria de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, puso de manifiesto «el firme compromiso» del Gobierno de María Guardiola con el colectivo LGTBI, materializado en políticas como la dos oficinas de atención a víctimas de LGTBIfobia (gestionadas por Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, el año pasado ofrecieron un total de 146 atenciones), el Observatorio contra la LGTBIfobia o el apoyo a la celebración de Los Palomos y las fiestas del Orgullo.

«Hoy es un día necesario, un día que requiere de la unidad de todas y todos para luchar contra el odio hacia unas personas que tan solo quieren vivir, ser y amar. No necesitan ni el permiso ni la aprobación de nadie, solo respeto», dijo la responsable de Igualdad del Ejecutivo, que animó a denunciar todos los casos de discriminación como acción «imprescindible» para acabar con esta lacra y ayudar a la recuperación de las víctimas.

La necesidad de no retroceder y seguir avanzando en una «tierra de libertad» como Extremadura, que ya fue pionera al aprobar en 2015 una de las leyes más vanguardistas del país en materia de derechos para el colectivo LGTBI fue el principal reclamo de las dos asociaciones que participaron en el acto, Fundación Triángulo y Extremadura Entiende.

«Es el momento de alzar la voz y seguir diciendo basta», afirmó la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado. «Para ayer llegamos tarde. Pero hoy podemos convertir el mañana en una oportunidad para tener el mundo que nos merecemos», dijo.

Por su parte, la presidenta de Extremadura Entiende, Pilar Milanés, advirtió sobre las nuevas formas discriminación hacia el colectivo LGTBI, como la violencia digital. Destacó que Extremadura ha sido «pionera» en el avance legislativo en cuanto a la defensa del colectivo y, aunque consciente del «compromiso y las buenas intenciones» de la Junta, llamó la atención sobre los «discursos de odio» que están siendo «legitimados o secundados por partidos políticos». Por ello están impulsando un pacto regional contra los discursos de odio, no solo al colectivo LGTBI sino frente a cualquier tipo de discriminación.

Vox vuelve a descolgarse y no firma el manifiesto LGTBI La Asamblea de Extremadura no ha podido este año aprobar una declaración institucional conjunta en defensa del colectivo LGTBI por la negativa de Vox: sus cinco diputados no han asistido al acto programado en la Cámara autonómica ni han suscrito el manifiesto al considerar que está "cargado de ideología" y tintes electorales. «Desprotege y no representa a todos los homosexuales, sino que los estigmatiza», afirma la formación en un comunicado. Vox asegura que ha negociado para llegar a un punto de acuerdo "común y neutro", pero que una vez más el resto de partidos "prefieren dividir a los españoles por su ideología u orientación sexual". "Somos conscientes de las mentiras que constantemente se vierten sobre el mensaje de Vox, cuando se nos acusa de forma constante de ser machistas, homófobos y otra serie de insultos. Nosotros defendemos a todos los españoles: hombres, mujeres, homosexuales y heterosexuales, sin importar sus circunstancias personales", señala la formación política. Sobre esta falta de acuerdo llamó la atención el líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, que criticó el «contorsionismo» del Ejecutivo de Guardiola: «Se presenta como el garante de los derechos LGTBI pero sus socios de gobierno no han firmado ese manifiesto», afirmó. «Extremadura abraza la diversidad y quiere una sociedad inclusiva y tolerante. No hay sitio para la discriminación, las agresiones y los insultos», respondió la propia presidenta, María Guardiola, en un mensaje en la red social X. «Todas las personas merecen vivir libres», añadió para zanjar la polémica.

