Más de 200 médicos trabajan en el SES sin el MIR

No es un problema nuevo ni tampoco las soluciones que se encuentran son novedosas. La falta de médicos, especialmente de los facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria, es una realidad desde hace años que trae de cabeza a los gestores sanitarios. Las bolsas de trabajo de médicos del SES en determinadas especialidades están agotadas y eso ha llevado en los últimos años a contratar profesionales médicos sin la especialidad homologada, sin el MIR, que es obligatorio en España para ejercer en el sistema público.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, en el Servicio Extremeño de Salud (SES) trabajan en la actualidad 212 médicos que no tienen la especialidad homologada por el Ministerio de Sanidad. En julio de 2023 eran 189 facultativos de Atención Primaria sin el MIR. «Desde hace varios años se ha procedido a la contratación de profesionales sin la especialidad homologada, principalmente provenientes de fuera de laComunidad Europea», señalan desde la Consejería de Salud. Sí cuentan, no obstante, con el título de Medicina homologado en España, al margen de la especialidad.

La administración explica que la falta de facultativos con MIR «se ha convertido en un problema endémico del sistema sanitario público a nivel nacional, que ha ido en aumento en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por arbitrar medios para paliar esta situación, como las medidas para fidelizar profesionales, sigue habiendo numerosas plazas sin cubrir en el ámbito de la Atención Primaria», señalan fuentes de la consejería.

Y aunque reconocen que esta no es la situación ideal, apuntan que el problema de la falta de profesionales ha generado diversa jurisprudencia en los ámbitos social, contencioso-administrativo y penal. De ahí emanan resoluciones de las que se desprende que «la carencia absoluta de especialistas que haga necesario cubrir transitoriamente la plaza, al no poder dejar de prestarse el servicio a los ciudadanos que lo precisen puede justificar la contratación de médicos no especialistas para puestos que requieren especialidad», apunta Salud.

No obstante, el departamento que dirige Sara García precisa que esas contrataciones sin el MIR se realizan una vez constatado que no existen especialistas en las bolsas de trabajo y que es necesario garantizar la asistencia sanitaria. «En estos contratos se establece expresamente que el facultativo dejará de prestar servicios en el momento en que se disponga de médicos especialistas con la titulación homologada».