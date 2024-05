Guardiola, tras su recuperación: "Habéis sido luz en este puñado de días oscuros"

Superó con éxito una investidura que muchos daban ya por perdida, pero ni siquiera entonces pudo verse a una María Guardiola como la de este miércoles. Nerviosa y visiblemente emocionada, con su eterna sonrisa pero al borde las lágrimas, la presidenta de la Junta de Extremadura ha retomado su agenda pública tras una semana hospitalizada por un proceso infeccioso del que tuvo que ser operada y contraer posteriormente una sepsis que la llevó a permanecer cuatro días en la UCI.

"Gracias, gracias y mil gracias. Habéis sido luz en este puñado de días oscuros", decía esta mañana aún con la voz entrecortada. La presidenta extremeña comenzó a sentir fiebre y malestar en la tarde del martes, 14 de mayo. Acudió al hospital el miércoles, donde tras las pruebas realizadas, se determinó que sufría un proceso infeccioso y se decidió intervenir quirúrgicamente. Fue durante el postoperatorio cuando contrajo una sepsis que la llevó a ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres. Tras evolucionar favorablemente, en la tarde del lunes 20 de mayo pasó a planta y tres días después, el 23, recibió el alta hospitalaria.

Desde entonces ha estado atendiendo algunos asuntos en casa, hasta que este miércoles finalmente ha podido acudir al despacho de la plaza del Rastro de Mérida. A las 11 de la mañana ha ofrecido una declaración institucional para dar las gracias, su primera aparición pública desde que el pasado 14 de mayo, horas antes de ingresar en el hospital, clausurara el IX Congreso Autonómico del sindicato CSIF.

Guardiola ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño que ha recibido en estos "días complicados y difíciles" en los que se ha sentido "tremendamente arropada" por familiares, amigos, compañeros del PP, partidos de la oposición y "miles de personas" que le han mostrado su "preocupación sincera". "Estoy bien, estoy fuerte", ha señalado.

Días "complicados y difíciles"

Reconoce que se ha enfrentado a unos días "complicados y difíciles". Según ha dicho, las personas que pasan por una experiencia parecida saben que en esos días "de dudas y de silencio" a uno le da por mirar hacia atrás y pensar en las cosas que hizo, en las que no hizo y también en esas heridas y en esas cicatrices que se quedan grabadas en la memoria.

A ella, ha dicho, le ha ayudado mucho pensar en el tiempo que ha transcurrido desde que recibió la confianza de los extremeños para presidir la región. "Yo no sé cómo voy a dar las gracias a tantísimas personas por su cariño y por su preocupación. De verdad que me he sentido tremendamente arropada en todo momento", ha valorado. También ha dado las gracias a su "familia" del PP, a todos los partidos de la oposición y a los medios de comunicación por su comprensión y respeto durante los días que ha permanecido en el hospital. "No pensé que diría esto pero os he echado mucho de menos", ha dicho después a los periodistas congregados.

Igualmente, Guardiola ha tenido palabras de agradecimiento al personal sanitario del Hospital Universitario de Cáceres: "gracias por su profesionalidad, su labor diaria, su generosa compañía, su sonrisa cada mañana… por cómo han luchado por mi salud y por mi vida", ha dicho. "La verdad es que la sanidad pública extremeña es y ha sido siempre un honor para todos. Y esto no es algo que yo haya descubierto ahora después de mi hospitalización, pero ahora que estoy recuperada sí quiero mandar de verdad todo mi cariño, un abrazo fortísimo a todos los sanitarios de nuestra región", ha reiterado. "Gracias, gracias y mil gracias. Habéis sido luz en este puñado de días oscuros", ha concluido.