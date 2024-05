Esta es la programación de la Filmoteca de Extremadura en junio

La Filmoteca de Extremadura ha programado para el mes de junio quince películas, encuadradas en nueve ciclos, entre las que destacan el cortometraje 'Medea a la deriva', que se proyectará en el Pórtico del Foro Romano emeritense en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, así como otras centradas en la celebración del Día de Portugal o la reivindicación de derechos del colectivo LGTBI.

Así lo ha puesto de manifiesto el director de la Filmoteca, Antonio Gil Aparicio, durante la presentación de la programación de este mes, con la que se cierra la temporada oficial de proyecciones, que se retomará de nuevo en septiembre, al margen de pases puntuales durante el verano.

La primera de las cintas de este mes será la japonesa 'El mal no existe', que se proyectará el domingo 2 de junio, en Badajoz. También podrá verse el día 6 en Plasencia, el 13 en Mérida y el 18 en Cáceres.

Este filme de 2023 dirigido por Ryûsuke Hamaguchi y que fue mejor película en el BFI London Film Festival y Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, conformará, junto a la francesa 'El leopardo de las nieves', el ciclo 'Cine y ecología' que se organiza con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente. El documental 'El leopardo de las nieves', de Marie Amiguet, también podrá verse el 4 de junio en Cáceres y el día 5 en Badajoz.

Teatro

Destaca este mes la presencia del teatro en la programación de la Filmoteca. Así, con el ciclo 'Cine entre bambalinas', la Filmoteca de Extremadura colabora un año más con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres en su XXXV edición, con dos películas relacionadas con el teatro.

En concreto con 'Teresa', una adaptación de la obra del dramaturgo Juan Mayorga, y 'La ternura', una adaptación al cine que mantiene el ingenio, la frescura, el humor, el ritmo y la humanidad del montaje teatral del dramaturgo Alfredo Sanzol.

'Teresa' estuvo nominada a los Premios Forqué a Mejor Interpretación Femenina y recibió el Premio Especial Feroz Arrebato de ficción, de los Premios Feroz. Mientras, 'Ternura' logró dos nominaciones en los Goya tanto por Maquillaje como por Peluquería.

Además, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el 28 de junio se proyectará en el Pórtico del Foro la película de animación 'Medea a la deriva', producida por 'The Glow' (Goya por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas') y basada en un cómic de Fermín Solís y dirigida por Mary Cruz Leo.

Todos ellos, tanto productora, dibujante como directora estarán, junto a Paca Velardíez, protagonista de la cinta, en la proyección en un coloquio moderado por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio.

El ciclo 'Foco Festivales' estará conformado por cuatro cintas: la francesa 'Ama Gloria', un filme hecho "desde y para el corazón que desprende humanidad y ternura" y que cuenta la relación entre Cléo y su niñera Gloria; la nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes 2023, la italiana 'La Quimera'; la oscarizada japonesa 'Perfect day' y la británica 'How to have sex', un retrato hiperrealista de una juventud que no cuenta con instrumentos ni conocimientos para entender de verdad el consentimiento.

'El Día de Portugal', otro de los ciclos programados, conmemorará 'El dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas' con la proyección restaurada 'Los verdes años', la ópera prima de Paulo Rocha, filmada en 1963 en blanco y negro, y considerada como punta de lanza del nuevo cine luso. Será el día 6 en Mérida, el 9 en Badajoz y el 11 en Cáceres y Plasencia, ha informado la Junta en nota de prensa.

'Una de las nuestras' el ciclo destinado a difundir las películas con producción y participación extremeña proyecta este mes el documental 'Un hombre sin miedo', del extremeño Juan Luis de No, que será estreno en toda España, y que narra la historia del jesuita Padre Llanos que paso del nacional catolicismo a militar en Comisiones Obreras y el Partido Comunista, involucrándose con los más necesitados.

Está programada en la sede de la Filmoteca en Mérida para el 27 de junio donde su director participará en la presentación y coloquio con el público. Ese mismo día también se proyectará en Cáceres, mientras que en Badajoz lo hará el día 12.

La Filmoteca también programa en junio el ciclo 'Cine Español'. La producción cinematográfica española estará representada este mes por 'Calladita', el primer largometraje de Miguel Faus, basado en su corto homónimo y por 'Mamífera', una comedia dramática que refleja hasta qué punto condiciona el contexto social y que está dirigida por la actriz y directora Liliana Torres.