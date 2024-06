Trevejo, el pueblo del milagro

De no estar en los mapas a referente turístico de todo el país. Trevejo, con apenas una veintena de censados, tiene nueve alojamientos rurales, con capacidad para más de medio centenar de viajeros. Esta aldea serragatina, pedanía de Villamiel, ha protagonizado un gran desarrollo en los últimos años, que ha cristalizado en numerosos reconocimientos. Tras recoger en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su inscripción en el selecto club de Pueblos Más Bonitos de España, este mes ha recibido el premio a la Mejor Iniciativa Turística de El Periódico Extremadura. El galardón le ha sido entregado esta semana in situ a su alcaldesa, Alba Baile, en un sencillo acto frente al famoso castillo de Trevejo, durante una de esas puestas de sol que han encandilado a miles de viajeros. Pero no solo embelesa el sol en Trevejo. También lo hacen sus cielos, que reciben visitas organizadas para contemplarlos.

Azucena García, teniente de alcalde, y Alba Baile, alcaldesa, con la estatuilla a la Iniciativa Turística y el castillo de Trevejo al fondo. / Juan José Ventura

¿Cuál es el secreto de este éxito? Trevejo tiene el encanto de una auténtica aldea medieval, pero es mucho más que eso. La alcaldesa recuerda que el proceso de recuperación arrancó con Javier Rubio, que puso en marcha el alojamiento La Veleta en 1994, una casa redonda con hermosas vistas al castillo de Trevejo. Muchos de esos primigenios empresarios procedían de la diáspora extremeña en el País Vasco. Venían de vacaciones, se enamoraban del lugar y decidían adquirir -a un precio entonces irrisorio- una casa para convertirla en alojamiento rural. Ahora los precios se han multiplicado y ya no es tan fácil hacerse con un inmueble en Trevejo.

Vista de Trevejo desde el castillo. / Juan José Ventura

Un auténtico ‘boom’

La alcaldesa -que conoce a todos los vecinos por su nombre- explica que se está produciendo un relevo generacional gracias a que muchos emigrantes del municipio inculcaron a sus descendientes que era necesario volver. Alba Baile, ganadera, se muestra muy ilusionada con el galardón que ha recibido Trevejo y anuncia que será la imagen del próximo calendario que editen. «Este año ha sido un ‘boom’. El reconocimiento al Pueblo Más Bonito, el Premio al Mejor Enclave, y ahora el Premio a la Difusión. Además, nos hemos unido a la Red de Aldeas Históricas de la Raya. Vamos sumando», dice con satisfacción mientras sujeta la estatuilla juntamente con Azucena García Matas, teniente de alcalde.

Daniel González, productor cinematográfico, que regenta El Buen Avío, canaliza astrovisitas y organiza festivales de cine y sostenibilidad. / Juan José Ventura

El Buen Avío, único bar de Trevejo, ha sido designado digno depositario de la estatuilla con la imagen de Cáparra que acredita el Premio a la Iniciativa Turística y se une a los otros galardones que se encuentran allí. El Buen Avío es el punto de encuentro de viajeros y vecinos, que se reúnen los fines de semana para escuchar vinilos, los selectos vinos embotellados de la zona y vermús en torno a la paella exquisita que prepara Daniel González, un urbanita que decidió dejar las exigencias de Madrid por el sosegado día a día de un pueblo de la Sierra de Gata.

Nacho Lozano, presidente de Fextur, regenta tres alojamientos rurales en Trevejo. / Juan José Ventura

La llegada del turismo

Cuando Ignacio Lozano, actual presidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), llegó a Trevejo hace dos décadas solo había un apartamento en funcionamiento en las antiguas escuelas, de titularidad municipal y la casa La Veleta, que cerró posteriormente. El espacio que es ahora El Buen Avío también se encontraba cerrado.

Su espíritu emprendedor le llevó a invertir en Sierra de Gata y poner en marcha alojamientos especializados que pronto adquirieron renombre. Sin embargo, había una dificultad: Trevejo no estaba entonces en los mapas de las guías turísticas.

Castillo de Trevejo, una de las atracciones turísticas del municipio. / Juan José Ventura

Una vez que inauguró los Apartamentos A Fala se coordinó con otros empresarios de la zona para realizar una veintena de rutas de senderismo que se hicieron muy populares y que contribuyeron a dar a conocer un destino, olvidado turísticamente por las administraciones. En su empeño se dirigió a las administraciones regionales como la Dirección General de Turismo y el Área de Turismo de la Diputación de Cáceres para que incluyeran a Trevejo en mapas y guías. También ha dado a conocer esta localidad en varios artículos en plataformas y periódicos, así como en su blog Sierra de Gata Turismo.

Los apartamentos A Fala fueron reconocidos como Mejor Empresa Turística en Extremadura en el año 2016, Alojamiento Mejor Valorado en España en el año 2021, y además han atraído a más de 80 blogueros de viajes que ‘Conquistan el Castillo de Trevejo’ gracias a un programa de visitas, a razón de dos cada fin de semana.

Vista general de Trevejo. / Juan José Ventura

Durante los siguientes años otros empresarios abrieron diferentes alojamientos rurales que suman los nueve alojamientos actuales, con capacidad para 55 personas, y otros tres más en construcción. Entre esos emprendedores no podemos olvidar a Dani y Erika; Carmen y Tino (los más veteranos, con 4 casas rurales); y a Jesús Gonzalo, que también decidieron establecer sus alojamientos rurales en Trevejo. Todos juntos han contribuido a la expansión turística del municipio.

Antonio Mayorgas, director Comercial de El Periódico Extremadura, y Pilar Valencia, comercial, entregan el galardón a Ana Baile, alcaldesa de Trevejo junto a otros empresarios y vecinos. / Juan José Ventura

Apertura de El Buen Avío

Es otro de los hitos importantes que ha hecho hoy de Trevejo una referencia. El realizador y productor cinematográfico Daniel González abandonó la capital de España regresó a sus orígenes y, en su afán de recuperar lo auténtico, abrió este bar donde también se pueden degustar embutidos y dulces elaborados siguiendo recetas tradicionales de la comarca.

De espíritu cultural inquieto, cada año celebra una Feria de la Sostenibilidad y un Festival de Cine en la pequeña aldea. Este empresario es canalizador, además, de nuevas actividades que se están desarrollando en Trevejo como, por ejemplo, ‘Extremadura Consciente’ que desarrolla experiencias como El Bosque de los Sentidos, catas sensitivas con productos locales, o Casiopea, otra forma de ver las estrellas. Gracias a vecinos como él ha sido posible el milagro de Trevejo, que ahora recibe el reconocimiento unánime de la sociedad.

Aquí está Trevejo