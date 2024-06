La comisión de la EBAU de Extremadura analizará mañana las quejas por el examen de Física: "Nos vamos a quedar sin plazas"

Segundo día de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y llegan las primeras quejas. En este caso, sobre el examen de Física que se realizó la tarde del martes y que, según denuncian algunos alumnos, incluía un problema referente a un contenido que no entraba en la prueba, específicamente sobre las ondas estacionarias. "Nos prometieron un examen como el de otro años y no solo ha sido más difícil, sino que además han metido un problema que en un acta dejaron claro que no iba a entrar", cuentan. Los afectados insisten en que este ejercicio supone hasta dos puntos en la nota final de la EBAU: "nos vamos a quedar sin plazas en las carreras que queremos hacer por este examen".

Desde la Universidad de Extremadura, organizadora de la EBAU, rechazan hacer declaraciones al respecto y remiten a una reunión de la comisión organizadora que tendrá lugar mañana miércoles para analizar esta y otras posibles incidencias que hayan ocurrido estos días de exámenes. "La decisión que se tome, sea cual sea, irá siempre en beneficio de los alumnos", destacan desde la universidad extremeña.

"Los extremeños nos estamos jugando un futuro que nos han destruido ilegalmente", denuncian algunas familias que alumnos. "Han salido de las pruenas llorando de la impotencia, los profesores no se lo explican tampoco", señalan.

Mientras se suceden las quejas por el examen de Física, las pruebas continúan hoy, en el segundo día de la EBAU que termina este jueves. Durante la mañana se están celebrando los exámenes de Historia de España y de Historia de la Filosofía (la principal novedad de este año es que se podía elegir examinarse de una u otra materia y no es obligatorio hacerlo de ambas como en los últimos años). Esta tarde será el turno de las asignaturas optativas de modalidad, como Matemáticas II, Griego, Portugués, Francés o Geología y Ciencias Ambientales, entre otras.