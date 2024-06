La digitalización del sector primario es una de las claves de su continuidad

La digitalización del sector primario es una condición indispensable para su continuidad, siempre que no sea impuesta y que ofrezca a los profesionales de la agricultura y la ganadería soluciones adecuadas a sus necesidades, con el asesoramiento cercano de las entidades financieras. Esta es una de las principales conclusiones de Planeta Agro, una jornada de expertos celebrada el 30 de mayo en el Hotel V Centenario de Cáceres. La cita, impulsada por AgroBank, la línea de negocio agroalimentario de CaixaBank, y organizada por El Periódico Extremadura, convocó a especialistas en el agro extremeño. Entre ellos estaban José Manuel Benítez, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura; Pedro Antonio Martínez, director de AgroBank en la Territorial Castilla-La Mancha y Extremadura; Ángel García Blanco, presidente de ASAJA Extremadura; y Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies. Condujo el acto, que llevaba el título genérico de ‘Sostenibilidad de las empresas agroalimentarias y transformación tecnológica y digital’ el periodista Gonzalo Lillo Ferreira.

Pedro A. Martínez, director de AgroBank en la Territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura, durante su intervención. / Carlos Gil

Bienvenida

Marisol López del Estal, directora de El Periódico Extremadura, grupo Prensa Ibérica, dio la bienvenida a los asistentes recordando que el presente y el futuro del campo están enlazados a la aplicación de las nuevas tecnologías. «Se trata de herramientas que les dotan de mayor profesionalidad y alejan viejos clichés acerca del campo. Las nuevas tecnologías van a ser claves en la mejora de la productividad. La agricultura y la ganadería extremeñas tienen que ser sostenibles o no lo serán». El sector primario es básico para el sostenimiento de la sociedad, algo de lo que los ciudadanos se dieron cuenta en la pandemia. «La cadena agroalimentaria era esencial para que una sociedad no se desmoronara, aun así agricultores y ganaderos demandan un trato más digno», concluyó.

José Manuel Benítez, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura. / Carlos Gil

Una adaptación inevitable

José Manuel Benítez, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, explicó que la agricultura y ganadería se tienen que adaptar a la sociedad en la que vivimos. «Sabemos que en una empresa como la agraria debemos tener herramientas para la toma de decisiones. Efectivamente, hay una brecha digital y el que sepa aprovechar los recursos seguirá avanzando y el que no lo haga se quedará atrás», indicó.

¿Cómo se potencia la digitalización? Para el director general la clave es escuchar a los profesionales. «Tenemos que estar con el campo y no contra el campo», sentenció. Benítez añade que desde la dirección general se impulsan las medidas de digitalización, sin imponerla, a través de la formación, en colaboración con empresas privadas que han desarrollado esos medios».

Explicó el director general que en esta encrucijada hay que ser conscientes de la situación demográfica en el agro, con una media de edad alta en agricultores y ganaderos. Al respecto dijo que «intentaremos que la incorporación de los jóvenes a la empresa agraria sea más atractiva. Pero hay que luchar contra la mentalidad del sector. Mi padre con 78 años está al frente de su empresa agraria. Cuando se jubiló existía la creencia de que en ese momento la empresa iba a prosperar. Y eso no es así».

En cuanto a la agilidad de respuesta de la administración añadió que «la administración pública maneja fondos públicos y no tenemos tanta flexibilidad».

Sobre si la modernización pasa por la implantación de los nuevos regadíos, señaló que «las entidades financieras saben que en las zonas de regadío son la que tienen más movimiento económico. El agua es vida y tenemos que mejorar las infraestructuras hídricas. No podemos permitirnos que en tiempos de sequía que se nos pierdan miles de litros de agua porque no sabemos conservar esas infraestructuras hídricas. Extremadura tiene que convertirse en la despensa de países de la UE».

Pedro A. Martínez, director de AgroBank en la Teritorial Castilla-La Mancha y Extremadura. / Carlos Gil

AgroBank, pegada al terreno

AgroBank –impulsora de la jornada- cerró 2023 con una facturación al conjunto de la cadena agroalimentaria extremeña de casi 1.000 millones de euros, un crecimiento del 18,8% con respecto al año anterior. Pedro Antonio Martínez, director de AgroBank en la Territorial Castilla-La Mancha y Extremadura, aportó el revelador dato de que 2 de cada 3 agricultores extremeños es cliente de CaixaBank. «El agro siempre se ha caracterizado por la resiliencia. Las tecnologías tienen ahora mucho peso y hay que adaptarse a ellas. Nuestro papel es ayudar en esa transformación digital con productos adaptados e ir de la mano de la administración pública. Cualquier digitalización va a necesitar una financiación importante y para eso está AgroBank».

El papel de las entidades financieras en la modernización del agro es vital. Los productos financieros deben estar adaptados a las necesidades de los agricultores y ganaderos. «Tenemos que estar cerca del agricultor y lo hacemos a través de acuerdos con las principales asociaciones agrarias, que nos garanticen el servicio, y siempre de la mano de los que conocen el producto». Concluyó afirmando que «cercanía, formación y agilidad son las claves, siempre asesorados con especialistas en el territorio».

Ángel García Blanco, presidente de ASAJA Extremadura. / Carlos Gil

ASAJA Extremadura

Ángel García Blanco, presidente de ASAJA Extremadura, fue el más vehemente en sus reflexiones. Explicó que con una media de edad de 60 años es muy difícil poner en marcha procesos de digitalización. Fue especialmente crítico con Kit Digital, que explicó que al final solo sirve para justificar subvenciones. «Ofrecemos geolocalización de las vacas a través de collares ¿Sirve eso para algo?», se preguntó.

«Sostenibilidad es la palabra más odiada por los agricultores», dijo. Se lamentó de las diferencias de legislación entre países de la Unión Europea y de las limitaciones en materia de medioambiente, especialmente en Extremadura con las zonas Zepa.

Contó la anécdota de un joven que se quiso incorporar al mundo del campo. Comenzó el papeleo en 2021 y en el 2024 fue cuando empezaron a pedirles requerimientos compulsados. «Había estado años esperando y cuando ya había abandonado le piden los papeles. Un joven no puede estar 3 años esperando».

Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies. / Carlos Gil

No debe ser impuesta

Para Miguel Córdoba, CEO de Greenfield Technologies, la digitalización tiene la misma importancia que en cualquier otro ámbito de la vida. Eso sí para que tenga éxito no debe ser una imposición. «Tenemos que ofrecer soluciones que sean útiles. En 2018 nos dedicamos a monitorizar campos y al primer agricultor al que le dimos un informe de 28 páginas, cuando lo vio no tenía tiempo para asimilarlo. La herramienta era fantástica, pero había que adaptarla», explicó.

Greenfield Technologies –empresa extremeña con clientes en todo el mundo- nació de la necesidad de ofrecer soluciones útiles a los agricultores utilizando las nuevas tecnologías para que decida qué es lo que tiene que hacer.

¿Las nuevas tecnologías traen jóvenes al campo? Para Córdoba un joven se decide por la agricultura «no porque tenga una app muy chula, sino porque le facilita el trabajo para no tener que levantarse a las 3 de la mañana, por ejemplo, a poner el riego. La sostenibilidad son tres ejes: medioambiental, económico y social. El problema es el orden en el que se pongan. Si el medioambiental se pone por encima, la fórmula no funciona. Está fuera de toda duda de que la digitalización debe ayudar al agro y a la sostenibilidad. El pequeño agricultor la necesita para competir en un contexto globalizado. En cuanto a la tecnología de que no va a sustituir a la persona, pero los que la usan van a sustituir a los que no la usan», concluyó el CEO de Greenfield Technologies.