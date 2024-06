¿Por qué Lorca?

Elegir a Lorca como inspiración ha sido un deseo cultivado durante aproximadamente tres años, un anhelo de rendir homenaje a su legado a través de un espectáculo que celebre su vida, obra y su armonización de canciones populares. Durante este tiempo, he sentido una conexión cada vez más profunda con los poemas y el teatro de Lorca y he deseado compartir esa pasión con mi público a través de una experiencia artística inmersiva. Su influencia perdurable en la cultura y la literatura española, junto con mi propia admiración por su genio creativo, han sido la fuerza impulsora de este proyecto. Lorca representa para mí no sólo un icono literario, sino también un catalizador de emociones y reflexiones profundas, y montar un espectáculo de esta envergadura en su honor es mi manera de honrar su memoria y su legado.

¿Cómo una voz melódica más acostumbrada al bolero y al jazz ha llegado a Lorca y a su amor por el flamenco?

Mi conexión con el flamenco y la poesía junto con las canciones populares de Lorca surgió de una profunda exploración de la música y su literatura. Aunque siempre estoy más familiarizada con el bolero y el jazz, he descubierto en el flamenco una expresión artística que trasciende fronteras. La pasión y la intensidad del flamenco me han cautivado y conocer el lenguaje ha sido todo un reto para mí, me atrevo a decir que de los más difíciles en mi carrera. Esta implicación y entrega absoluta ha sido un viaje de descubrimiento personal y creativo que ha enriquecido mi vida y mi música de una manera inigualable. Siempre creí que el flamenco era un estilo prohibido para mí, pero hoy he descubierto un mundo, a mi manera, repleto de posibilidades, lejos de lo ortodoxo.

«He descubierto que el flamenco trasciende fronteras» / Carlos Navarro. Carpe Fotografía

¿Qué ha sido lo más difícil de captar de los palos flamencos?

Entender la complejidad rítmica y emocional de cada uno de ellos. Cada palo tiene su propio compás, su propia historia y expresión y dominarlos ha sido un reto que al principio creí no iba a ser capaz de defenderlos, todo un desafío, una fuente de crecimiento y enriquecimiento personal. Estamos hablando de que el flamenco es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es por algo… hoy doy fe de ello gracias a mi experiencia.

Me cuenta que el proyecto una vez madurado había derivado al flamenco, ¿por qué?, ¿cómo fue esa deriva?, ¿cómo fue y por qué se ha quedado en el flamenco?

Estaba explorando diversas formas de expresión y de estilos musicales que pudieran capturar la esencia de Lorca y a medida que investigaba, más me sumergía y me sentía atraída por el flamenco. Creo que Lorca y el flamenco van unidos, no se pueden separar. Flamenco es igual a fuente inagotable de inspiración y significado. Ha creado otras armonías en la que hace una síntesis. Contar con Ángel Andrés Muñoz para los arreglos de las canciones populares de Lorca ha sido crucial, él ha llevado a cabo una reinterpretación innovadora de las melodías populares armonizadas por Lorca, fusionando magistralmente el flamenco con el jazz. Su enfoque se centra en preservar la esencia original de las piezas mientras añade toques modernos y ricos en armonía. Destaca su habilidad para mantener la autenticidad de lo original, incorporando solos propios y añadiendo elementos que fortalecen el resultado final. Su trabajo abarca diversos palos flamencos como, la bulería, la soleá por bulería, los tangos, entre otros. En resumen, ofrece una nueva perspectiva de las canciones populares combinando la pasión del flamenco con la sofisticación del jazz. Toda esta variedad de arreglos me impulsa a integrar mi voz con elementos flamencos, sin comprometer mi singularidad artística.

“Siempre creí que el flamenco era un estilo prohibido para mí, pero hoy he descubierto un mundo, a mi manera, repleto de posibilidades, lejos de lo ortodoxo”

Ahora que es ‘Lorquiana’, ¿hacia dónde cree que deriva su carrera?

‘Lorkeando’ está abriendo nuevas oportunidades en mi carrera. El espectáculo ha alcanzado un nivel que nos permitirá llevarlo a varios festivales de flamenco y jazz, dentro o fuera de España, lo cual representa un hito significativo después de más de dos décadas en la industria.

De todas las ‘Mays López’ que viven en usted, ¿cuáles no conoces y cuáles le han sorprendido más?

¡Todavía me queda mucho por descubrir en mi carrera! Me ha sorprendido especialmente descubrir la faceta de May actriz en este espectáculo, ya que es una asignatura pendiente que finalmente puedo materializar. En cuanto a cuál me llena más, es difícil decirlo, ya que todas me brindan frutos y aprendizaje constantes. Cada May aporta su propia riqueza a mi trayectoria y desarrollo artístico.

“Lorca es y será universal, su legado perdura en la literatura, la música, el teatro y en todas las formas de expresión artística, inspirando a generaciones presentes y futuras”

Lorca nació y vivió en Granada, amó New York, residencia de Estudiantes en Madrid, ¿qué ha encontrado de Lorca en Córdoba?

Lorca no tuvo una conexión directa con Córdoba ,pero su influencia trasciende fronteras y se puede sentir en la vida cultural y artística, no solo de esta ciudad, sino en cualquier parte del mundo. Lorca es y será universal, su legado perdura en la literatura, la música, el teatro y en todas las formas de expresión artística, inspirando a generaciones presentes y futuras.