La salida de Nevado obligará a modificar la Mesa de la Asamblea de Extremadura

El resultado de las elecciones europeas también influirá en la Mesa de la Asamblea. Elena Nevado, eurodiputada electa con el PP, es actualmente la secretaria primera de la Mesa, un cargo que según el Reglamento de la Cámara es incompatible con el de eurodiputada. Cuando en julio se constituya el Europarlamento, Nevado deberá dejar el cargo, que según ha confirmado este lunes el secretario general del PP, Abel Bautista, ocupará otro diputado del PP.

"En el acuerdo con Vox no aparece este asunto", ha dicho tajante al preguntarle si el PP cederá el puesto a sus socios de gobierno. Vox es el único grupo que actualmente no está representado en la Mesa de la Asamblea, ya que cuando se constituyó en junio de 2023 el acuerdo de gobierno PP-Vox aún no se había producido. La coalición se ratificó 10 días después y lo cierto es que desde entonces se ha hablado de la posibilidad incluso de modificar el Reglamento de la Asamblea para que la formación de Santiago Abascal pudiera tener representación en este órgano. Y lo cierto es que en las dos últimas legislaturas, todos los grupos con presencia en el hemiciclo se han sentado en la Mesa.

Presidencia del PSOE

Como el ganador de las elecciones autonómicas fue el PSOE, la presidencia es de los socialistas y la ocupa Blanca Martín. La vicepresidenta primera es Lara Garlito, también del PSOE; el vicepresidente segundo es Manuel Naharro, del PP; la secretaria primera Elena Nevado; la secretaria segunda Estrella Gordillo (PSOE) y el secretario tercero José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura).

Su composición no es asunto baladí, ya que este órgano, además de las labores de representación, se encarga de organizar el trabajo interno del Parlamento y decide sobre la tramitación de las diferentes iniciativas que allí se debaten. Aunque se ampliara para pasar de los seis sillones actuales a ocho (uno para Vox y otro para el PP), los populares seguirían sin tener la mayoría de la Mesa porque en caso de empate (muy posible porque el bloque de izquierda tendría cuatro sillones y el la derecha otros cuatro) Blanca Martín, socialista, tendría voto de calidad.

Queda por ver también si la propia Mesa, donde la mayoría la tiene ahora el bloque de izquierda, acepta la modificación del reglamento. El actual reglamento contempla que su reforma es posible por la decisión del pleno y a propuesta de la Mesa, la Comisión de Reglamento o de un grupo parlamentario, pero también que la iniciativa «podrá ser admitida por la Mesa de la Cámara» para su posterior tramitación.

O sea, que a ‘priori’ la decisión estaría en manos de una mesa en la que la izquierda suma mayoría. Pueden crearse ponencias técnicas en el seno de la Comisión de Reglamento y presentarse enmiendas si llega a tramitarse, y su aprobación definitiva requerirá de una votación final de totalidad por mayoría absoluta de la Cámara. Este trámite final estaría asegurado con los votos de Vox y PP, pero la admisión podría ser más discutida.