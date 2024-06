Gallardo sobre la denuncia de Manos Limpias: "El objetivo es quebrar mi imagen"

Dice Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, que cuando "uno sabe que todo es mentira" solo se puede estar "con absoluta normalidad". "No tenemos nada que ocultar", asegura. Pero sí pide que los trámites judiciales sean lo más rápido posible para que "todo se aclare". Gallardo ha hecho estas declaraciones este martes en Cáceres, a preguntas de los periodistas, tras conocerse que ya ha sido admitida a trámite la denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra y cuyo puesto está en la diputación, al que se acusa de presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Quien está detrás de la denuncia es el pseudosindicato Manos Limpias, quien también llevó a los tribunales a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. El caso está en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y la jueza ya ha notificado a las partes la apertura de diligencias de investigación. De manera que ahora se ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas, la remisión del contrato de David Azagra, actualmente coordinador del programa 'Opera Joven' de la Institución Provincial.

En la citada demanda se incluye además a Gallardo y al jefe de Recursos Humanos de este organismo, Alejandro José Cardenal.

"Ahora tienen 10 días (para reafirmarse en la demanda), me imagino que agotarán los plazos...", asegura Gallardo. Y apunta en este sentido que el objetivo es "quebrar" su imagen de "manera temporal". "El derecho a denunciar de unos va contra el prestigio de otros, y en política no hay nada casual", apostilla.

Indica que a lo largo de este martes desde la Diputación de Badajoz se mandará toda la información requerida al juzgado. "Me duele que se intente quebrar la reputación de una persona, en este caso la mía, por ser secretario general; eso va en las cargas del cargo y lo asumo, pero no me van a quebrar las ganas, el interés y el seguir trabajando por Extremadura".

Gallardo insiste en que tiene plena confianza en la justicia, pero sobre todo pone el foco en el trasfondo político: "Ahora que se va a abrir el debate del estado de la región se sigue impulsando esa denuncia por parte de una asociación que sabemos cuál es su intención: acabar con la reputación del secretario general del PSOE en Extremadura, que es lo que le molesta al PP".

Declaraciones del PSOE

"Denuncia falsa" y "máquina del fango". Son las expresiones que, por su parte, ha usado el PSOE para referirse a la querella contra el hermano de Pedro Sánchez.

Ante el contexto actual, el partido ha salido en defensa de David Azagra asegurando que no se le acusa "de ningún tipo de irregularidad". Asimismo, añaden: "El propio juzgado ha exigido a Manos Limpias, antes de considerar la acusación popular, que complete todos los trámites procesales exigidos y deposite una fianza de 10.000 euros".

El PSOE subraya que, "antes de proseguir con las diligencias, el juzgado se limita exclusivamente a pedir a las administraciones competentes los informes y la documentación oportunas para esclarecer las acusaciones de la asociación ultraderechista".

"Una vez que las administraciones aporten toda la documentación requerida, se podrá comprobar el comportamiento intachable de David Sánchez y de la Administración en la que desarrolla su trabajo profesional", insisten.