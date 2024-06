Apag Extremadura exige prioridad en el proyecto de regadío de Tierra de Barros tras "sentirse engañados"

Continúan las reacciones al proyecto de regadío en Tierra de Barros y a la desviación de los 104 millones de euros del Plan de Desarrollo Rural que, en principio, iban a financiar parte de este proyecto desde Europa, pero que finalmente no será así. Tras celebrarse el comité de seguimiento del Plan de Desarrollo Rural (PDR) y Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC), la organización Apag Extremadura Asaja ha sido contundente al exigir que esos 104 millones de euros que la Junta de Extremadura tiene que reprogramar para no perderlos, se queden directamente para agricultores y ganaderos extremeñod.

Apag Extremadura Asaja asegura que no ha podido examinar aún la propuesta de la Junta de Extremadura sobre qué hará con esos fondos, pero deja muy claro que, en cualquier caso, deben ir para la agricultura y ganadería de Extremadura.

En el comité ha preguntado sobre cómo se encuentra la situación del proyecto de regadío de Tierra de Barros para Europa y por qué no se ha terminado de validar el dinero para su financiación, tal y como se había anunciado. Señalan que la respuesta obtenida se ha relacionado con una serie de comunicaciones que hubo entre el Gobierno anterior de la Junta de Extremadura y Bruselas, concretamente en 2021 y 2022, donde se detallaba que dicho proyecto no se adaptaba a la legislación europea y que, por tanto, los fondos no podían validarse para el regadío.

"Estamos hartos"

En este sentido, desde la organización agraria indican que “estamos hartos de tanta incertidumbre y falsedad de nuestros políticos, especialmente por lo ocurrido en 2021 y 2022. Si no se licitaron las obras en su momento es porque no tenían la aprobación de Bruselas, tal y como se puso de manifiesto, por lo que nos hemos sentido engañados por la situación”.

Desde Apag Extremadura Asaja han planteado que, para próximas convocatorias, “se priorice en el proyecto de regadío de Tierra de Barros”.

De otro lado, la misma organización ha enviado un mensaje a la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros para solicitarle que sean más claros y transparentes con la información sobre el proyecto. “Pedimos que aclaren a los agricultores cómo se encuentra realmente la situación y el por qué no se han licitado las obras en estos últimos años. Creemos que, ante esa falta de aprobación del proyecto, lo importante es ser claros con los futuros regantes y que les expliquen los planes de futuro que hay para no truncar la ilusión de tantos agricultores. También pedimos que continúen con el ánimo suficiente para sacar adelante el proyecto”, puntualizan en un comunicado.