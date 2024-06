Extremadura advierte que la nueva selectividad "no pinta bien" y critica al Ministerio por falta de consenso

La consejera de Educación, Empleo y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha advertido este miércoles que la nueva selectividad "no pinta bien" y ha criticado al Ministerio de Educación por haber actuado de manera "unilateral" en este sentido, ya que para su desarrollo no ha "consultado ni consensuado" con las comunidades autónomas. Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer el real decreto que regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a partir del año que viene.

"Como no han desarrollado a fondo el contenido de cómo se va a llevar a cabo, a simple vista no pinta bien, va a ser el mismo perro con distinto collar", ha lamentado Vaquera. "No nos han dado detalles de cómo va a ser, se dice que se van a penalizar las faltas de ortografía hasta un 10% y también que se va a tener en cuenta el léxico, la gramática y la presentación, pero no sabemos cómo", ha señalado. "Pone de manifiesto consideraciones específicas para las comunidades, ¿eso quiere decir que vamos a volver a tener 17 selectividades?", se ha preguntado.

En esta línea, la consejera ha añadido que lo que pretenden 12 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, es la puesta en marcha de una selectividad "más justa, no más dura ni más difícil". "Entiendo que una selectividad única no puede haber por el lenguaje, pero común sí y es en lo que llevamos trabajando muchas comunidades como ustedes saben", ha apostillado. "Para nosotros ha sido una sorpresa que en el Consejo de Ministros saliera la aprobación de este decreto", ha subrayado.

Las claves de la nueva PAU

En concreto, la nueva PAU contempla un único modelo de ejercicio para cada materia, ya que desde la pandemia los estudiantes tenían opción a elegir entre varios ejercicios y descartar otro. Asimismo, los alumnos tendrán opción de elegir entre varias preguntas o tareas de este examen. En este único modelo por materia (que variará en cada comunidad), los ejercicios estarán estructurados en diferentes apartados que podrán contener una o varias preguntas o tareas.

Al menos un 70% de las respuestas de cada ejercicio deberán ser semiconstruidas (contestaciones breves) o abierta, limitando al 30% el peso de las preguntas con respuestas cerradas, como sería el caso de las de tipo test. En este sentido, las preguntas y enunciados de los exámenes se basarán en contextos auténticos de carácter “artístico, científico, humanístico y tecnológico”, y, en la medida de lo posible, en ejemplos “próximos a la vida del alumnado”.

Con respecto a las preguntas que implican la redacción de textos, la coherencia, la corrección gramática, léxica y ortográfica de estos contarán al menos un 10% de la calificación correspondiente a la pregunta. Los alumnos se examinarán de cuatro materias obligatorias (Lengua y Literatura Castellana, Lengua Extranjera, Historia o Filosofía y la materia específica de la modalidad cursada), además de la lengua cooficial. Los que deseen mejorar su nota, podrán examinarse de hasta cuatro asignaturas optativas más.

Los exámenes seguirán durando una hora y media, como hasta ahora. En cuanto a las calificaciones, tampoco hay cambios, la nota máxima será un 10, pero los estudiantes podrán sumar hasta 4 puntos más con los exámenes optativos, dos por cada examen. La nota de acceso a la PAU seguirá calculándose sumando el 60% de la nota media de bachillerato y el 40% de la calificación de la selectividad.

