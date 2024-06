Educación libera a los maestros de permanencer en los centros por las tardes por las extraescolares

La plantilla funcional se incrementará el próximo curso

Aunque el número de docentes que tendrán los centros educativos el próximo curso todavía no está totalmente definido, Pilar Pérez señaló ayer que no habrá recortes ni en las plantillas orgánicas ni en las funcionales a pesar del descenso de alumnos que registra la región, que se está aprovechando para bajar ratios. Concretó que habrá 143 puestos más en las plantillas orgánicas, pero aún no hay datos sobre las funcionales. En todo caso, dijo, «van a tener un balance positivo, es decir, se van a incrementar de cara al próximo curso».