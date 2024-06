Habrá comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros: "No hay nada que ocultar", dice el PSOE

La Asamblea de Extremadura va a crear una comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros, un proyecto que se anunció en el año 1999 y que a día de hoy aún carece de certezas. La petición parte del PP y cuenta con el respaldo del resto de grupos, incluido el PSOE: «No hay nada que ocultar», ha asegurado su portavoz, Piedad Álvarez.

El regadío de Tierra de Barros ha sido el gran protagonista del pleno que se ha celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura:las preguntas a la presidenta han versado sobre este tema y la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha comparecido para explicar la reprogramación de los 104 millones de euros de fondos europeos reservados a este proyecto. Ahora se destinarán a ayudas agroambientales, incentivos a la agroindustria, ayudas a la incorporación de jóvenes al campo, dehesas boyales, caminos rurales, modernización de regadíos, prevención de incendios y restauración de zonas quemadas, ya que tienen que estar ejecutados antes de diciembre de 2025 o tendrán que devolverse.

La polémica culmina con la creación de esta comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas tras un bronco debate en el que PP y PSOE se acusan mutuamente de mentir y engañar a los agricultores y en definitiva, a toda la sociedad extremeña. Para justificar su petición, el diputado del PP Bibiano Serrano ha asegurado que ya en septiembre de 2021 la Junta de Extremadura tuvo conocimiento de que la Comisión Europea no autorizaba destinar los fondos de desarrollo rural al regadío de Tierra de Barros por considerarlo inviable, pero aún así el PSOE siguió adelante con el proyecto.

Licitación en 2022

«Prometieron la licitación en 2022 e inauguraron la sede de la comunidad de regantes a sabiendas de que no tenían dinero», aseguró. Mercedes Morán también ha explicado en su comparecencia previa que en 2022 Bruselas instó a la Junta a reprogramar los fondos para que no se perdieran, una petición que volvió a lanzarse en junio de 2023 y a la que los socialistas no solo no hicieron caso, sino que incluso «borraron de las actas de la reunión». "Está tan claro que está grabado", ha afirmado.

Frente a estos argumentos, tanto la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, como el presidente del grupo, José María Vergeles, han defendido a lo largo de toda la sesión que el proyecto era «factible», que tenía financiación y todas las cuestiones técnicas y administrativas en orden para llevarse a cabo. Según Álvarez, a falta de unos «trámites técnicos», estaba todo preparado para que en el primer trimestre de 2024 pudieran empezar los movimientos de tierra en Almendralejo. Por ello, ha considerado que la creación de la comisión forma parte del "sainete" PP-Vox, que a su vez mantienen el pulso por la financiación del proyecto.

Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha lamentado que el regadío de Tierra de Barros vaya a convertirse en «Valdecañas 2.0». «Mienten todos: el PSOE cuando dice que se puede licitar, porque no había presupuesto seguro; el PP cuando pone cara de sorpresa, porque eran plenamente conocedor de la situación por eso se lo dieron a Vox (su única consejería ostenta las competencias en regadíos), y Vox cuando dice que se puede financiar con fondos autonómicos y que los agricultores no van a pagar más aunque el coste se triplique». "Ojalá se pudiera, pero el problema es que no tenemos agua", ha lamentado.