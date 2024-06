"Todo listo" para que Envision inicie la obra de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata

La Junta de Extremadura lo tiene "todo listo" para que Envision comience "cuando quiera" las obras de la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata. Lo ha dicho el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en el pleno de la Asamblea, donde ha asegurado además que la multinacional china mantiene las previsiones para comenzar la construcción de la planta "en este semestre".

"Por parte de la Junta se están cumpliendo todos los plazos y requerimientos", ha asegurado Santamaría en respuesta a una pregunta del diputado socialista Jorge Amado, que asegura que al PP este proyecto no le interesa "por puro revisionismo político". "No han creído nunca en el proyecto. Empezaron calificándolo como maquetitas, ridiculizaron el Perte y ahora que tienen la responsabilidad directa no hacen nada, miran para otro lado porque tiene sello socialista y no lo pueden soportar", ha asegurado.

Abastecimiento de agua

Según el socialista, la Junta aún no ha licitado las obras para la conexión del polígono Expacio Navalmoral con el embalse de Valdecañas, "fundamental" para el abastecimiento de agua a la gigafactoría y por tanto, para el desarrollo del proyecto. "Hasta se olvidaron de incluir la inversión en los presupuestos", ha asegurado Amado.

Otro ejemplo de "la falta de acompañamiento" del PP al proyecto es la tramitación de la liciencia de obras, que según el diputado del PSOE cumple ya un año tramitándose en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. "Estamos hablando de un proyecto estratégico de región y de país, que va a colocar a Extremadura a la vanguardia, y es intolerable que se retrase o se pierda por algún interés particular", ha advertido.

"Somos transparentes y no vamos a jugar con las expectativas de los extremeños, nosotros no vamos a colocar primeras piedras sin incluir las actuaciones en los presupuestos", ha respondido Santamaría. El consejero ha insistido en que por parte de la Junta de Extremadura se han cumplido todos los requerimientos de Envision para que ejecute la reserva de suelo en el polígono industrial moralo y comience la construcción cuando ella quiera. "La empresa es quien tiene que ir dando los pasos porque es la protagonista", ha insistido.

Más allá de los trámites administrativos, el consejero también se ha referido al rediseño de la oferta de FP para dar respuesta a los perfiles que va a demandar la planta. "Las necesidades para la primera etapa están cubiertas y la empresa debe entregar el diseño definitivo para las siguientes", ha concluido.