Más de 15.300 opositores se juegan mañana su futuro en la educación extremeña

Dieciocho meses después de que Extremadura publicara la convocatoria de las oposiciones de estabilización en el ámbito educativo (salió en el DOE en diciembre de 2022), llega la hora de la verdad. Mañana es 22 de junio, una fecha marcada en rojo en el calendario para muchas personas, y a las 8.00 de la mañana arranca un proceso selectivo que será histórico porque, además de tratarse de una convocatoria extraordinaria con unas reglas diferentes y un modelo de examen distinto al habitual, por primera vez concentra a todos los cuerpos docentes de Extremadura.

Hay plazas para maestros de todas las especialidades, para profesores de Secundaria, de Formación Profesional, de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música y Artes Escénicas. En total, la oferta suma 819 plazas que se reparten entre 49 especialidades docentes. Y a ellas pugnarán los 15.314 opositores que han sido admitidos en este proceso, aunque como sucede cada año, finalmente no todos acudirán a las pruebas (en 2023 participaron en las oposiciones de Secundaria y FP el 86% de los inscritos).

Logística: 33 sedes de examen

Esa cifra supone más del doble de los aspirantes que habitualmente se presentan a las sucesivas oposiciones docentes en Extremadura, donde cada año se alterna un cuerpo (maestros o profesores). Y esto ha supuesto una mayor complejidad a la hora de la organización de las pruebas que se llevarán a cabo en un total de 33 sedes. Badajoz y Cáceres serán las ciudades que concentran más especialidades y aspirantes (8.084 y 6.961 respectivamente), pero también habrá exámenes de tres especialidades en Montijo (Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios en el IES Vegas Bajas), Almendralejo (Piano en el Conservatorio Oficial de Música) y en Mérida (Cocina y Pastelería en la Escuela Superior de Hostelería).

Pero esos números no son los únicos a destacar, ya que también será de récord la cifra de tribunales que se han tenido que conformar para valorar este proceso selectivo histórico. Serán un total de 279 tribunales los encargados de evaluar a todos los opositores, lo que supone movilizar a casi 1.400 personas, todos docentes de las especialidades a examen, ya que cada tribunal está formado por cinco miembros.

El propio modelo de las pruebas es otra de las novedades del proceso selectivo de este año. A diferencia de las convocatorias ordinarias, en esta ocasión no hay parte práctica para la mayoría (solo se mantiene en las especialidades de Formación Profesional) y también se elimina la entrega de la programación didáctica, solo se mantiene la exposición de una unidad didáctica que ya no será elegida al azar una hora antes de su presentación, sino que los aspirantes la llevarán ya elegida y preparada de casa. Eso supone en la práctica simplificar el proceso selectivo, que pasa de las cuatro pruebas habituales a solo dos (tres para FP) y hacerlo más sencillo, ya que además este año no hay fase eliminatoria: todos los aspirantes harán las dos pruebas.

Más sencillo: de 4 pruebas a 2

El primero de los ejercicios será el desarrollo de un tema por escrito (a elegir entre 3, 4 o 5 bolas sacadas al azar) que se hará este mismo sábado a las 9.00 horas, aunque los aspirantes deben estar ya en sus puestos a las 8.00 horas cuando comienza el acto de presentación obligatorio para no ser excluido del proceso. Tras estas pruebas, los de FP harán la parte práctica, y el lunes o martes siguiente todos comenzarán la lectura de los exámenes ante los tribunales y las exposiciones de las unidades didácticas. Las notas se publicarán el 12 de julio. Para superar la fase de oposición (supone hasta el 60% de la nota final) y optar a la de concurso (el 40% de la nota) es necesario sacar un 5.

Del resultado final dependerá quiénes finalmente se hagan con la propiedad de las 819 plazas ofertadas (destinadas especialmente a quienes ya tienen la puntuación máxima de experiencia laboral), pero quiénes ocuparán los primeros puestos de las lista de interinos y tendrán más opciones de trabajar el próximo curso y los posteriores. Y la creación de esas nuevas listas de interino, que sustituirán a las actuales, ha sido uno de los conflictos que ha generado este proceso de estabilización, ya que en otros sectores de la administración regional (como es el caso del personal funcionario y laboral de la Junta) los resultados de las oposiciones de estabilización solo son válidos para ocupar las plazas fijas pero no modifican los listados de interinos. Un colectivo de interinos pidió a Educación mantener las listas ordinarias actuales, que además se han conformado tras oposiciones anteriores más complejas, pero la consejería rechazó hacer cambios. Por tanto, la suerte a estas alturas ya está echada.