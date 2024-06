Hoken, tu gran aliado en el mundo asegurador

Los profesionales y empresas del sector de la construcción tienen un gran aliado en Hoken Riesgos y Finanzas, una correduría de seguros que ha revolucionado el sector con servicios a medida del cliente y pensando siempre en sus necesidades cuando se produce un siniestro.

Germán Gómez, socio administrador de Hoken Riesgos y Finanzas, explica que muchas de las empresas que participan en el Concurso Nacional de Albañilería Chinato son clientes de esta correduría que tiene una forma de trabajar muy diferente al resto. «Hacer un seguro tiene siempre un componente de asesoramiento, pero nosotros hemos elevado éste a un nivel superior. En la formalización de cualquier seguro es muy importante la independencia en el asesoramiento, que no esté contaminado por aspectos comerciales. Por eso en Hoken separamos este asesoramiento de la comercialización de la póliza. Otra variable es el grado de indefensión que tienen los clientes frente a las aseguradoras cuando se produce el siniestro. Si eso sucede, normalmente los clientes se enfadan y cambian de compañía, pero el problema no se ha resuelto. Nosotros, si el cliente tiene derecho se lo defendemos y ponemos a su disposición las herramientas necesarias para proteger sus intereses: peritos, abogados y cualquier experto que se necesite para que estos derechos no se vean quebrantados por una decisión unilateral de su aseguradora».

Hoken Riesgos y Finanzas ofrece a las empresas sus servicios de consultoría de riesgos. El seguro es una solución para la gestión del riesgo. Germán Gómez explica que primero hay que analizar cuáles son las fuentes de riesgo y cómo se deben gestionar. «A veces esa gestión del riesgo implica hacer un seguro y otras tomar medidas de gestión o implementar actuaciones dentro de la empresa que mitiguen el riesgo. No todo tiene que desembocar por fuerza en contratar un seguro», indica.

«El sector de la construcción ha entrado en una dinámica en la que unos se vigilan a otros. Una subcontrata para entrar en una obra tiene que acreditar que está al corriente de toda su documentación, entre ésta se encuentran los seguros. Pero hay que ver qué es lo que ampara ese seguro, que puede no servir. Nosotros ofrecemos a las empresas la vigilancia de esos seguros en los subcontratistas, para que no afecte a la empresa constructora», concluye Germán Gómez. Toda la información en la web hokenrf.com.