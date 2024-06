¿Qué peso tienen las cooperativas en nuestra región?

El papel que juegan las cooperativas en Extremadura es un papel fundamental, son protagonistas en el desarrollo económico de nuestra tierra. Y la mayoría están instaladas en municipios pequeños ¿Qué pueblo no tiene una cooperativa? Y además son empresas que no se deslocalizan y que no se cierran y, además, mantienen el empleo en donde están ubicadas que es un empleo estable y de calidad. Son herramientas imprescindibles para luchar contra la despoblación en el medio rural. Por lo tanto, impulsarlas y cuidarlas es una obligación.

Hay que destacar que, en concreto, las cooperativas agroalimentarias son y serán el futuro de Extremadura, pero deben integrarse para hacerse más fuertes y productivas.

¿Qué están haciendo desde la Junta de Extremadura por estas entidades de economía social?

El gobierno de María Guardiola siempre ha tenido como objetivo impulsar la integración cooperativa porque hay muchas y están muy dispersas. Debemos tener menor número y que sean mucho mayores y con mayor volumen de actividad. Las cooperativas han sobrevivido toda la vida y van a seguir sobreviviendo, pero la situación cada vez se pone más difícil. Por ello, hemos modificado e impulsado en estos 8 meses las bases reguladoras para que las cooperativas puedan tener acceso a las ayudas y puedan integrarse, cosa que en el Gobierno anterior no existía. Es decir, había unas bases reguladoras, había un presupuesto, pero nadie las podía solicitar. Entonces ese presupuesto no se ejecutaba ¿Qué hemos hecho? Modificar esas bases y que pudieran llegar a las cooperativas porque son unas ayudas que realmente necesitan. Tanto es así que se ha terminado el plazo y se ha agotado la partida presupuestaria que teníamos destinada a la participación cooperativa. Por todo ello, en los próximos presupuestos, nuestra intención es aumentar la partida presupuestaria para estas subvenciones.

¿En qué han consistido estas ayudas para la integración de cooperativas?

La partida presupuestaría que teníamos destinada para cooperativas este año era de 500.000 euros y, como le digo, ya se ha agotado. También tenemos ayudas de hasta 75.000 euros para la comercialización conjunta de productos entre cooperativas. Esta fórmula es muy interesante porque las cooperativas no pierden su identidad y sí ganan al colaborar de forma conjunta.

Desde que ustedes han llegado al Gobierno, ¿han tenido que hacer muchos cambios en las cooperativas? ¿Van a tener que hacerlos? ¿Con qué se han encontrado en realidad?

Cuando llegamos, la mayor sorpresa que yo me encontré fue que no había base de datos. Se había caído la plataforma y no teníamos base de datos, había que empezar desde cero. También nos encontramos con una normativa obsoleta en el Registro de Cooperativas. Era un decreto del 2002, lo que conllevaba que fuera mucha la burocracia y los trámites administrativos a hacer. Estamos terminando un borrador de una nueva normativa, que en breve se lo enviaremos a las entidades afectadas y vamos a derogar o modificar todo lo que provoque un cuello de botella en el proceso burocrático con la Administración. No podemos estar con una normativa de hace 22 años.

Una de las peticiones de los agricultores y ganaderos en sus protestas ha sido la simplificación de los trámites administrativos. ¿Están ustedes trabajando en ello?

Claro que sí. Y lo primero que estamos haciendo es formar a las asesorías o gestorías de las cooperativas a través de jornadas formativas que ya hemos hecho en Cáceres y Mérida. Esa formación va destinada a simplificar todos los procesos administrativos que tienen que hacer estas cooperativas con el registro de Cooperativas de Extremadura. Y dado el éxito de ambas, creemos que van a ser muy útiles. También estamos trabajando en la digitalización y así las cooperativas podrán sacar directamente sus certificados. Y hay otra parte muy importante y es cuando tiene que hacer adaptaciones de los estatutos, pues tienen que presentar las escrituras notariales, una copia simple y una copia autorizada. Copia que hasta la fecha tenía que ser enviada en papel. Ahora vamos a hacer un convenio, adaptando esa plataforma con el colegio de Notarios de Extremadura, para que no tengan que ir a hacer gestiones a las notarías, y directamente los notarios se lo manden al Registro de Cooperativas. En definitiva, estamos simplificando todo el tema burocrático y facilitarle la vida a la gente para que se dediquen a los que se tiene que dedicar: a vivir y a trabajar. Y el tema del papeleo, nosotros, desde esta Administración, se lo vamos a facilitar.

¿Es usted optimista con el futuro del campo en Extremadura?

Sí, soy optimista porque tenemos grandes profesionales en Extremadura y tenemos unas condiciones de clima, de agua y de sol que son muy buenas. El campo tiene futuro. Estoy más preocupado por las políticas europeas encaminadas a la ambición verde. Hay que mantener un equilibrio. Los agricultores y ganaderos son los primeros defensores del medio ambiente y queremos tener unas políticas de sostenibilidad, claro que sí, pero no tan verdes, tan verdes que nos asfixian.

Trabajos de empaquetado en la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte. / Toni Gudiel

El 8 de julio finaliza el plazo para la solicitud de ayudas para cooperativas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible mantiene abiertas, hasta el 8 de julio, las convocatorias de subvenciones para potenciar la economía social, correspondientes a las actuaciones I y II del Plan de Impulso de las Entidades de la Economía Social en Extremadura, dotadas con un montante global de 345.000 euros para 2024.

La finalidad de estas ayudas es avanzar en la modernización y profesionalización de las estructuras de estas entidades para responder a las nuevas necesidades del sector, hacerlas más competitivas y eficientes.

Entre otros gastos, se subvencionarán inversiones en las oficinas para obras de mejora, instalaciones técnicas, mobiliarios y equipos o programas informáticos; así como la contratación de consultorías para la elaboración del Plan de Igualdad, la obtención de sellos de calidad y tareas de registro.

Jornada sobre la economía social en la UEx. / EL PERIÓDICO

La Junta impulsa la creación de la Cátedra del Cooperativismo y la Economía Social de la UEX

La Junta de Extremadura, junto a varias entidades de crédito y cooperativismo, van a firmar un convenio con la Universidad de Extremadura (UEX) para impulsar una Cátedra del Cooperativismo y de la Economía Social.

Conocer las fortalezas y debilidades del tejido empresarial es una de las prioridades del actual gobierno de la Junta de Extremadura.

Así, uno de los primeros trabajos de los que se encargará a esta Cátedra es la Estrategia de la Economía Social 2025-2028, con la que se quiere dar visibilidad a las entidades de economía social que son las grandes desconocidas de la sociedad.

Todo ello, porque es imprescindible conocer, a través de un análisis riguroso y científico, cuál es el impacto que tienen las entidades de la economía social como las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, las sociedades laborales o las sociedades de inserción, en el medio rural.

El objetivo de la Junta de Extremadura con este trabajo conjunto será fomentar la integración de estas entidades para que sean más fuertes y productivas.

Jornada sobre simplificación administrativa en cooperativas agroalimentarias. / EL PERIÓDICO

Agricultura ayuda a las Entidades Asociativas a alcanzar su objetivo en la creación de cooperativas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha destinado una partida de subvenciones para las Entidades Asociativas de la Economía Social y Autoempleo para las que hay hasta 75.000 euros de ayuda por entidad. La misión de estas entidades es imprescindible para la formación de nuevos emprendedores que quieran abrir una cooperativa.

Para formar e informar a estos futuros cooperativistas, estas entidades asociativas, con la colaboración de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, organizan unas Jornada de Formación de Emprendimiento Cooperativo y Promoción de la Economía Social en Extremadura que se celebran a lo largo de todo el año.

Cabe señalar que las cooperativas generan empleo estable, defienden a los trabajadores por encima de los beneficios mercantiles y en tiempos de crisis son las empresas más resistentes, de ahí el gran protagonismo que tienen en Extremadura además de su papel vertebrador en la economía de la región.