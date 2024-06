Doble galardón para una neuróloga extremeña en la cúspide

Con más de 200 artículos sobre sus investigaciones publicados en revistas en el campo de la Medicina y la Neurología y medio centenar de capítulos de libros a sus espaldas, la doctora extremeña Esther Cubo Delgado (nacida en Mérida hace 57 años) sabe que no se equivocó en la elección de su profesión y la sociedad se lo acaba de refrendar con dos prestigiosos galardones por su labor científica, que además, prácticamente, han coincidido en el tiempo y le han llenado de alegría: «Ha sido increíble y una grata sorpresa», admite.

La segunda semana de junio recogía el premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en la especialidad de Trastornos del Movimiento, en la que se ha convertido «en un referente nacional e internacional» según destacó en la entrega el presidente de la propia SEN, Jesús Porta-Etessam, y hace una semana era el rey Felipe VI el que le entregaba la Orden del Mérito Civil durante la celebración del décimo aniversario del reinado del monarca. «Estoy muy contenta y es una manera de dar visibilidad al trabajo realizado en enfermedades que tienen poca visibilidad en la sociedad, como por ejemplo el Huntington».

La médico extremeña recibiendo el premio de la SEN. / CEDIDA

Aunque de pequeña decía que quería ser veterinaria, cuando llegó la hora de pisar la universidad Cubo se decantó por Medicina. «Yo siempre he sabido que quería estudiar algo relacionado con la Biología, me apasionaba el tema de la investigación y prestar un servicio a la sociedad y creo que por eso elegí al final Medicina». Estudió en la Universidad de Extremadura, se formó como especialista neuróloga en el Hospital San Carlos de Madrid y posteriormente en trastornos del movimiento por la Rush University Medical Center de Chicago (Estados Unidos) «porque me gustan los retos». Y la Neurología en general y su especialización en particular tienen muchos por delante. «Se desconocen muchos aspectos todavía y eran más aún cuando empecé la especialidad; sigue siendo tan misteriosa y tenemos todavía tantas respuestas que ofrecer, que supone un reto cada día y me gustan», señala.

Muy vinculada a Extremadura

Contribuir a desentrañar esos enigmas da sentido a su prolífica carrera investigadora, que se ha caracterizado por el estudio de diferentes áreas de los trastornos del movimiento y enfermedades como el Parkinson y otras denominadas raras como el Huntington, entre otras. Todo ello sin abandonar la labor asistencial que ejerce actualmente a diario como jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos (Castilla y León), a donde la vida, las «casualidades» y «las oportunidades» le han llevado en estos momentos, tras trabajar también en otros lugares como en Madrid o en Cataluña por motivos de conciliación familiar. Le habría gustado desempeñar su carrera también en Extremadura, pero no se olvida de su región natal. «Toda mi familia vive en Mérida, tengo un hermano en Badajoz, y a mis amigos de la carrera, de la infancia.... Sigo yendo a Extremadura constantemente», subraya.

Suscríbete para seguir leyendo