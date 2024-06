La sonrisa eterna de María

«María te conquista en un segundo. Su luz y su sonrisa lo llenan todo». Padece Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que afecta a los huesos y los tejidos blandos y que tiene efectos devastadores en niños y adolescentes. De mayor quiere ser oncóloga y a sus 11 años, «su lucha por la investigación es un ejemplo inspirador». Lo cuenta otra María, la presidenta de la Junta de Extremadura, tras conocerla en la entrega de los premios del Grupo Editorial Digital Merca2 y la Fundación Marqués de Oliva el pasado jueves en Madrid. El gobierno extremeño se llevó el galardón a la Transformación, Desarrollo y Talento, y la pequeña María el premio Valores junto al torero madrileño Gonzalo Caballero.

Guardiola en la gala de entrega de los premios de Merca2 y la Fundación Marqués de Oliva, en Madrid. / EL PERIÓDICO

Juntos han puesto en marcha la fundación La Sonrisa de María, que nació con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y apoyar a las familias afectadas. Inspirados por la incansable sonrisa y el espíritu luchador de María, la joven y el torero, muy comprometido con las causas sociales (y en especial el cáncer, tras perder a su padre a causa de esta enfermedad) trabajan para brindar esperanza y avanzar hacia un futuro donde el Sarcoma de Ewing se pueda curar.

«María te conquista en un segundo. Su luz y su sonrisa lo llenan todo. Tuve el inmenso honor de estar con ella y el torero Gonzalo Caballero. Emocionante y merecido el Premio ‘Valores’ de la Fundación Marqués de Oliva. Su lucha por la investigación es un ejemplo inspirador», escribió la presidenta de la Junta, María Guardiola, en sus redes sociales tras conocerla.

Desde los siete años

La niña descubrió su enfermedad a los 7 años y desde entonces no solo lucha contra ella, sino que ha buscado estrategias para enfrentarla. Y no solo para ella misma, sino también para que otras personas en su situación puedan enfrentar esta enfermedad con mejores armas de las que ha tenido ella. Mientras tanto, la joven y su familia, de la mano del propio Gonzalo Caballero, siguen manteniendo la sonrisa necesaria para enfrentar las situaciones difíciles y una fuerza que inspira no solo a otros en su situación, sino también a cualquiera que deba enfrentar un problema que parezca no tener solución.

María y Gonzalo Caballero se conocieron en un partido de fútbol (ambos son forofos del Atlético de Madrid) y la presencia del torero en la fundación ha servido también para atraer figuras del deporte que la han apoyado con donaciones tanto económicas como de material para subastas: Raquetas de Carlos Alcaraz, una camiseta de Álvaro Morata y un capote del propio Gonzalo Caballero han servido no solo para recaudar fondos, sino también para aumentar la conciencia sobre la enfermedad.

El premio Talento

«Los gobiernos no hacemos milagros, pero sí que podemos y tenemos que tomarnos muy en serio los sueños de la gente», defendió Guardiola tras la entrega de los galardones el pasado jueves. El Ejecutivo autonómico recibió el premio a la Transformación, Desarrollo y Talento, que según explica la propia organización busca destacar y reconocer a individuos, empresas y organizaciones que han demostrado un compromiso ejemplar en la revitalización y modernización de la economía.

Guardiola se lo dedicó a su equipo y a todos los empleados públicos de la Junta. «Es de cada autónomo, de cada empresario, de cada emprendedor y de cada persona que trabaja en mi tierra para hacer una Extremadura mejor», dijo tras poner de manifiesto datos como que el pasado abril se crearon en Extremadura 149 sociedades mercantiles; que el Índice de Confianza Empresarial, ahora en 138,6, lleva creciendo dos trimestres consecutivos, y que el PIB regional lo ha hecho al 3,1%.

Entre los premiados también estaban MasOrange, la Universidad Europea de Madrid, HP Iberia; la periodista Sonsoles Ónega y el campeón del Mundo de la UFC Illia Topuria.