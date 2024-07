Guardiola avanza el dato de desempleo más bajo de la serie histórica en Extremadura: 71.874 parados en junio

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que la comunidad registra el dato de paro más bajo de toda la serie histórica en junio: 71.874 desempleados registrados en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

Así lo ha adelantado Guardiola durante su intervención en la presentación de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura, una de las iniciativas que anunció en el debate del estado de la región, y que ha desgranado en un acto desarrollado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).

En Extremadura el paro registrado en mayo se situó en 73.754 personas, lo que supuso un descenso de 2.360 personas respecto a abril (un 3,10 %) y de 4.623 personas respecto al mismo mes de 2023 (un -5,90 %).

"No queremos ser triunfalistas, pero sí que son datos que indican que estamos en el camino correcto", ha destacado la jefa del Ejecutivo extremeño, a la vez que ha señalado que se trata de resultados "medibles", que están "directamente relacionados con una actitud: "que nosotros no nos conformamos y nos atrevemos a cambiar las cosas que no funcionan".

En este contexto, Guardiola ha manifestado que la digitalización y el fortalecimiento del sector tecnológico en la región son "factores clave para mejorar la renta per cápita, aumentar la riqueza, fomentar el crecimiento empresarial y, de manera notable, combatir la despoblación, especialmente, en áreas rurales".

De esta manera, se trabajará en construir "una solución a través de programas de asesoramiento en transformación digital personalizado para empresas, con un enfoque global, transformando sus modelos de negocio tradicionales a otros que integren las capacidades digitales como parte fundamental de la empresa".