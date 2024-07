Fran de Solas, el tiktoker que cambia el 'haul' de moda por el de productos extremeños

Fran de Solas es un creador digital que atesora cerca de 500.000 seguidores en TikTok (@frandsolas) y más de 100.000 en Instagram (@frandesolas). La mayoría de sus vídeos se basan en moda, belleza y actualidad informativa. La red que tiene con sus seguidores es muy activa, algo que se puede observar claramente en sus vídeos por la cantidad de me gusta en cada post y una vez más, aunque dándole totalmente otro tipo de enfoque a su contenido, se ha hecho viral.

Esta vez su viralidad se debe a un vídeo en el que cuenta que su chico Pedro Romero, extremeño y procedente de Cáceres, cada vez que viaja a Extremadura regresa cargado con productos de la tierra. "Así que os voy a hacer un haul no de moda, si no de productos extremeños que tenéis que probar", arranca el tiktoker el vídeo. Es tal la alegría la que le provoca ver llegar a su pareja con jamón, lomo, queso y demás alimentos de la gastronomía extremeña, que decide por un día cambiar sus famosos vídeos de famosos por un haul gastronómico, que, como no podría ser de otra manera, recomienda a sus seguidores degustar. Un haul, es un anglicismo que en la jerga digital significa mostrar productos, como por ejemplo, lo que hay en tu bolsa de la compra.

De la Torta del Casar a la Chinata

Alguno de estos productos son: el jamón ibérico de bellota, la crema de Torta del Casar, diferentes variedades de queso como por ejemplo el queso de cabra curado, de nombre Francisco elegido mejor queso del mundo en 2017 y 2018, un lomo de bellota ibérico y una patatera ibérica picante (su favorita, confiesa Fran). Por otro lado, de la Chinata, marca muy conocida en la región, muestra dos patés, vinagre y bombones de higo y, por último, aceite de oliva virgen extra.

El vídeo cuenta ya con 87 mil reproducciones y más de 200 comentarios positivos.

Fran de Solas y Pedro Romero / Fran de Solas. vía Instagram

A Pedro le quedan aún muchos productos extremeños por llevarle a Fran, por lo que sus seguidores, sobre todo los de Extremadura, esperan ansiosos una segunda parte.