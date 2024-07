Vox replica: se sentará en la Mesa de la Asamblea "no tardando mucho"

Continúa el baile de sillones en la Mesa de la Asamblea de Extremadura. El portavoz de Vox, Ángel Fernández Calle, aseguró este martes que entrarán este órgano «no tardando mucho» después de que PP y PSOE hayan frustrado sus expectativas de ocupar la Secretaría Primera tras la marcha de Elena Nevado al Parlamento Europeo. «Vox, como está recogido en el pacto de gobierno (con el PP), va a entrar en la Mesa. ¿Cuándo exactamente? No lo puedo decir, pero no tardando mucho», afirmó ayer Fernández Calle tras la reunión de la Junta de Portavoces.

El pleno de este jueves elegirá al nuevo secretario primero de la Mesa, que frente a las pretensiones de Vox, seguirá siendo un diputado del PP gracias al apoyo anunciado del PSOE. Al respecto, el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que el cargo le corresponde a su bancada «por costumbre parlamentaria», ya que cuando se han producido modificaciones en la Mesa, siempre se ha «respetado» al grupo que ocupaba el sillón.

Señaló también que mantienen «conversaciones permanentes» con Vox y tras dejar claro que el PP cumplirá lo recogido en el pacto de gobierno (la ampliación del número de miembros de la Mesa para que Vox, único grupo que no está representado ahora, pueda tener cabida), aseguró que la Reforma del Reglamento de la Cámara se abordará «cuando llegue el momento».

En cualquier caso, gracias al apoyo del PSOE, el PP tiene asegurada esa Secretaría Primera, sobre la que Vox no ha querido desvelar por el momento ni el sentido de su voto ni si finalmente presentarán candidato propio. "Nosotros no vamos a intentar ni enturbiar ni despistar, nosotros estamos en el mismo sitio. Entendemos que a quien nos corresponde es a nosotros por respetar esa costumbre", ha insistido Sánchez Juliá.

«Responsabilidad» del PSOE

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Piedad Álvarez, ha puesto de manifiesto el «ejercicio de responsabilidad política» pese a no haber sido llamados por la presidenta, María Guardiola, para ningún tipo de acuerdo.

En un principio el PSOE anunció que también presentaría su candidato a esa secretaría primera y tras la sorpresa del pasado lunes, Álvarez aclaró este martes que no es un cambio de opinión, sino una «recapacitación pensando en el interés general de Extremadura». «No porque sea costumbre en esta cámara, no porque haya pasado, no porque haya dejado de ocurrir, aseguró la portavoz tras dejar claro que con los votos del PSOE «no va a ser posible que Vox se siente en la Mesa de la Asamblea».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que respetan que corresponda al PP sustituir a Elena Nevado y volver a ocupar la Secretaría Primera, pero no van a contribuir «en absoluto a nada» y se mantendrán «ajenos» a la votación. No obstante, De Miguel sí ha defendido que, por transparencia, todos los grupos con representación en el hemiciclo deberían sentarse en la Mesa.

