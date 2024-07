Inma Franco: "Hay que hablar de salud mental, aún hay miedo a que nos juzguen por ir al psicólogo"

Inma Franco (Montijo, 1999) es una superviviente. Tras sufrir bullying en su etapa escolar, se dedica a divulgar en redes sociales su experiencia. No hay tema tabú para ella: con sus seguidores ha compartido incluso esas veces en las que no quería seguir viviendo.

Usted vivió situaciones de bullying a una edad temprana. ¿Uno consigue recuperarse de ello?

En mi época de la adolescencia sufrí bullying dos veces y hasta 2021 pensé haberlo superado. En junio de ese año me dieron la oportunidad de escribir un libro donde contaba toda mi experiencia con el acoso escolar y me tocó recordarlo todo. Desde entonces no he sido capaz de levantar cabeza, por lo que la respuesta es que no, a día de hoy no he superado el bullying que sufrí cuando era más pequeña.

¿Se siente representante de los jóvenes que han sufrido situaciones similares a la suya?

No sé si me siento representante como tal, pero sí que me gusta ayudar a los demás a superar situaciones si militares a las mías. Me gusta escucharles y darles consejo en base a mi experiencia.

Ahora es divulgadora en redes sociales. ¿Por qué elige esta ventana para hablar de cuestiones que le preocupan? ¿Son las redes un espejo de la realidad o se maquillan los estados de ánimo?

Yo empecé en las redes sociales como un método de escape. Empecé en Youtube, por aquellos entonces ya me estaban haciendo bullying y quería demostrar que no era como todos decían por lo que decidí crearme un canal. Jamás pensé que iba a tener tanta repercusión y aproveché para contar mi historia con el bullying y ayudar así las personas que pudiera. Desde entonces, Youtube ha sido como mi vía de escape, por allí suelo contar mi día a día con todos sus problemas. Es mi pequeño refugio y donde me siento cómoda, a la vez siento que estoy ayudando a más personas a afrontar sus problemas. Pero también es verdad y me ha pasado en primera persona que se tiende mucho a maquillar la realidad. Las redes sociales están llenas de filtros y se juega con la ventaja de que solo se ve aquello que quieres mostrar, y mucha gente solo nos enseña la pare bonita de sus vidas para hacernos creer que todo es perfecto cuando esa no es la realidad. Yo misma muchas veces he fingido que todo va bien cuando en realidad lo estaba pasando mal, aunque intento siempre mostrarme lo más realista posible con todos mis altibajos.

¿Tienen también una parte negativa?

La parte negativa de las redes sociales puede ser los llamados haters. Son personas que se dedican a hacer comentarios ofensivos hacia la persona. Hay veces que os toca aguantar comentarios que no son muy agradables y que incluso como atemos emocionalmente nos pueden afectar más o menos. En toda mi trayectoria, me ha tocado lidiar con muchos de ellos y tengo que reconocer que muchas veces me he replantado si seguir o no por culpa de los comentarios.

Usted ha llegado a compartir en sus redes que ha tenido intentos de quitarse la vida. ¿Es importante visibilizar el suicidio?

Sí que he compartido cuando me siento mal y no tengo ganas de querer seguir viviendo porque no puedo más. Es importante visibilizar el suicidio porque hoy en día es principal la salud mental. Por eso este año quiero compartir más cosas sobre este tema.

¿La salud mental es un tema tabú entre los jóvenes extremeños o se habla de ella lo suficiente?

Yo creo que a día de hoy la salud mental no es un tema muy común entre los jóvenes aunque sí que es verdad que cada vez se habla más de ella. Sigue siendo un tema tabú y del cual evitamos hablar por miedo a que nos juzguen por ir a un psicólogo o al psiquiatra.

¿Cree que ha conseguido tener un estilo propio?

A día de hoy sigo sin encontrar mi estilo propio, aún no he encontrado algo que marque mi esencia y que se me caracterice por ello.

Ha escrito un libro. ¿Para qué le sirvió el proceso de escritura del mismo? ¿Se 'vació' en esas páginas?

El escribir un libro me ayudo mucho a poder expresar cómo me sentía en aquellos momentos. Hay muchas lágrimas entre las páginas de mi libro. Pero me siento orgullosa de él porque sé que pude ayudar a muchas personas y, en cierto modo, me desahogué de todo lo que sentía por dentro.

Aún me quedan muchas cosas por delante, como aprender a convivir con la depresión y salir de este bache en el que estoy metida. También quiero retomar mis estudios, todavía no se qué quiero estudiar, pero sí que tengo claro que sentada no quiero seguir estando, quiero seguir viviendo experiencias y disfrutar de la vida. Ya he estado mucho tiempo sin hacer nada y refugiándome en la cama.