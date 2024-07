Joaquín Terrón: “El sueño de muchos americanos es ganar suficiente como para retirarse e irse a vivir a España”

Se formó como ingeniero técnico industrial en la Universidad de Extremadura y tras varias idas y venidas, Joaquín Terrón Villalba (Badajoz, 1995) pasó por algunas de las capitales europeas más importantes. Actualmente trabaja como analista financiero senior en Amazon en la organización de Operaciones y Sostenibilidad a nivel global en San Francisco después de haber pasado otra etapa previa en Luxemburgo

¿Cómo es un gigante como Amazon por dentro?

Un mundo en sí mismo

¿Cómo definiría el proceso de adaptación?

Bastante rápido. Esta vez tuve mucha suerte y tengo como compañera de piso a una chica de Madrid, pero toda su familia es extremeña y la vida se hace más fácil.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su rol actual?

Comprender en detalle las operaciones de Amazon alrededor del mundo

¿Cómo definiría su vida en un lugar como San Francisco?

La vida no cambia demasiado con respecto a Europa. Lo bueno que tiene San Francisco es que hace sol casi todas las semanas. En Luxemburgo se podían pasar hasta meses nublados. Pero vamos, que como en casa en ningún sitio.

¿De qué forma mantiene la comunicación con familia y amigos de la región?

Trato de escribir a la familia todos los días. Aunque sea un Whatsapp. El cambio de hora y el trabajo hace que entre semana vaya pillado. Los fines de semana son para llamadas. Con los amigos, mandarnos memes continuamente suele funcionar para saber que estamos vivos.

¿Además de ellos, qué es lo que más extraña de su tierra?

La comida

¿Qué diferencias ve entre la mentalidad americana y la española en su día a día?

Es verdad ese tópico de que la gente en Estados Unidos vive para trabajar y en España solemos trabajar para vivir. Todavía me falta tiempo para descubrir América más a fondo, pero un dato curioso es que el sueño de muchos americanos es ganar suficiente como para retirarse e irse a vivir a España. Por algo será.

¿Qué consejos le daría a jóvenes extremeños que quieran abrirse paso en su futuro profesional?

Ten confianza que las cosas acabarán saliendo y que desde Extremadura se pueden hacer muchas cosas. Ten por seguro que nada sale gratis. Cuenta que vas a echar muchas horas. No tengas miedo en sacrificar estar cómodo un rato por algo que valga la pena a largo plazo.

¿Qué ha sido lo más complicado de su trayectoria profesional?

Todavía es bastante temprano en mi carrera, pero te diría que el inicio del COVID trajo bastante incertidumbre como a todos.

¿Cuáles son los próximos retos que afronta?

Creo que el primero será encontrar esas tecnologías viables para la reducción de emisiones y hacerlas rentables. El segundo creo que será educar y facilitar la adopción para estos cambios.

¿Se ve volviendo a su tierra en un futuro?

Sí. No sé ni cuándo ni cómo pero en un futuro. También me gusta mucho Lisboa.

Del 1 al 10, ¿cómo de importante cree que es aprender idiomas desde edad temprana?

Ocho sobre diez. Importante, sobre todo al principio si uno se plantea irse fuera. Los idiomas al principio suelen agobiar hasta que uno va cogiendo confianza y encuentra el truco. Luego se va haciendo más fácil. Los títulos de idiomas no son tan importantes como realmente saber comunicarse bien en otro idioma, a la hora de trabajar, presentarse, negociar, convencer etc. En mi caso, empecé a espabilar el inglés como a los 16-17 años, cuando empecé a ver que solían pedir el inglés para todas las becas. Luego con el tiempo, ya trabajando o en el máster, me puse a aprender francés y portugués con 22-23 años. Vivir un tiempo en el sitio donde hablan ese idioma es la forma más rápida de aprender.

Si tuviera que nombrarnos una persona referente para usted, ¿cuál sería?

Trato de aprender de todos, todo el mundo suele tener algo que enseñar ya sea bueno o malo. Para una persona en específico, te diría mi familia primero, mis padres, mis tíos, mis hermanos, mi Isa, mis primos… Aparte, me gusta escuchar las charlas de Luis Aragonés cuando era seleccionador. Siempre las suelo volver a escuchar cuando viene algún momento chungo.