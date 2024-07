La nueva deducción del 20% cultural en el IRPF podrá llegar hasta los 500 euros

La nueva deducción autonómica del 20% cultural en el IRPF podrá llegar hasta los 500 euros. La medida, anunciada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el último Debate sobre el Estado de la Región, se aplicará a partir de la aprobación de la ley de presupuestos de 2025, por lo que ya estará habilitada para la próxima campaña de la renta. Según explican fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, no se pueden facilitar datos acerca de su impacto en las arcas autonómicas o el posible número de beneficiarios «por el amplio número de actuaciones que incluye la deducción».

Desde el departamento que dirige Elena Manzano se detalla que el fin último de la medida es «la atracción del talento, de población y de empresas». Así, se aplicará una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF de un 20%, con tope de 500 euros, por las donaciones realizadas a entidades culturales, artísticas y para patrocinio a deportistas, siembre que estas tengan su domicilio fiscal en Extremadura y realicen aquí su labor.

Concretamente, las actividades que se pueden acoger a esta deducción son la cinematográfica, artes audiovisuales y artes multimedia; las artes escénicas, la música, la danza, el teatro y el circo; las artes plásticas o bellas artes, la fotografía y el diseño; ediciones literarias, fonográficas y cinematográficas; las relacionadas con la investigación, conservación, restauración del patrimonio cultural; el folklore y las tradiciones populares y las artes como la orfebrería y cerámica artesanal. También serán deducibles el 20% de las cantidades donadas con la finalidad de patrocinar a deportistas con residencia habitual en Extremadura.

Nuevos residentes

Esta nueva deducción autonómica se unirá a las 13 que ya se aplican en la región, y vendrá acompañada de otra más que también anunció Guardiola en el debate de la región: una reducción del 50% en el tramo autonómico del IRPF para nuevos residentes en Extremadura durante los tres primeros años, que llegará hasta el 75% si tienen menos de 36 años. «Siendo muy conscientes de que la despoblación no es un reto sino una emergencia, impulsamos la residencia efectiva en nuestra región con esta deducción», indica la Consejería de Hacienda. Al igual que en el caso anterior, se aplicará a partir de la aprobación de la ley de presupuestos de 2025.

En este caso, Hacienda explica que no habrá impacto negativo en las arcas autonómicas: «son nuevos residentes y por lo tanto, a día de hoy, no están tributando aquí. Siempre va a ser un impacto positivo porque va a significar generar una cuota, un rendimiento que no tenemos en este momento», dice.

En el Debate sobre el Estado de la Región, Guardiola anunció estas medidas dos medidas tras asegurar que en sus 11 meses de gobierno ha demostrado que «la política fiscal debe servir al desarrollo de Extremadura en lugar de ser un lastre para el bolsillo de las familias y los balances de las empresas». Y reiteró que su gobierno va a continuar trabajando «por una tributación justa, una política de atracción de empresas y la retención de población para hacer frente al reto demográfico».

Las dos nuevas deducciones se aprobaron tras el debate en la votación de las propuestas de resolución con el apoyo de Vox, y previsiblemente saldrán adelante de la misma forma en la ley de presupuestos porque tanto el PSOE como Unidas se muestran en contra de seguir bajando los impuestos. El diputado socialista José María Vergeles fue incluso más allá y aseguró que la bonificación del IRPF a nuevos residentes solo servirá para alentar el fraude fiscal.

Nueva bajada de impuestos

Hay que recordar que ya el pasado año el Ejecutivo de María Guardiola aplicó una rebaja de impuestos con un impacto de 65 millones sobre las arcas autonómicas, donde destaca la reducción de tramos autonómicos del IRPF: las rentas de hasta 20.000 euros tributaban al 12,5% y con los cambios introducidos, el primer tramo (hasta 9.000 euros) lo hace al 8% y el segundo (21.393) al 10%.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ya ha manifestado también su intención de revisar el total de 13 deducciones autonómicas que existen actualmente en Extremadura tras conocerse por ejemplo que solamente el 12% de las personas que residen en municipios con población inferior a 3.000 habitantes se desgravan por ello, tal y como se aprobó en 2022.

La deducción cultural del 20% o la bonificación a nuevos residentes pueden ser el primer paso para esta revisión, pero Vox pide ir mucho más allá: bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y matriculaciones, nuevos sujetos exentos de sucesiones, seguir reduciendo el IRPF, revisión de tasas y precios públicos y nuevas deducciones para familias por material escolar o uniformes son algunas de las medidas plasmadas en el pacto de gobierno con el PP y que su líder, Ángel Pelayo Gordillo, también demandó en el Debate sobre el Estado de la Región.